Откуда происходит лозунг "Слава Украине": объяснение историков

Начало истории лозунга "Слава Украине" достигает еще первой половины XIX века.

https://glavred.info/life/otkuda-proishodit-lozung-slava-ukraine-obyasnenie-istorikov-10653311.html Ссылка скопирована

Еще в 1919 году этот лозунг выкрикивали студенты во время первых протестов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Когда возник лозунг "Слава Украине"

При каких обстоятельствах лозунг "Слава Украине" возродился

Лозунг "Слава Украине" появился еще в первой половине XIX века вместе с активным формированием украинского национального сознания. Об этом в эфире телемарафона рассказала кандидат исторических наук Алина Понипаляк.

Главред выяснил, что с 1919 года студенты во Львове выходили на протесты против польской власти с возгласами "Слава Украине", чем демонстрировали свою принадлежность к украинскому движению сопротивления.

видео дня

Позже этот лозунг стал частью лексикона борцов за независимость в период существования Украинской Народной Республики. Широкое использование фразы началось на рубеже XIX-ХХ веков - в период, когда происходило активное развитие украинской государственности.

Во время Второй мировой войны лозунг оставался популярным среди украинских повстанцев, в частности в рядах Украинской повстанческой армии (УПА). Он сопровождал бойцов в борьбе против двух тоталитарных режимов - нацистского и советского.

После обретения независимости Украины в 1991 году лозунг "Слава Украине" возродился и снова приобрел популярность. Его использовали во время политических митингов, культурных событий и патриотических мероприятий.

Настоящий ренессанс лозунга "Слава Украине" произошел во время Революции достоинства 2013-2014 годов. Это был клич, объединивший миллионы украинцев в борьбе за свободу, достоинство и европейское будущее. А с началом войны на Донбассе и после полномасштабного вторжения России в 2022 году лозунг стал символом сопротивления и героизма украинцев.

Из открытых источников известно, что в 2018 году указом Президента Украины лозунг "Слава Украине! - Героям слава!" был утвержден как официальное военное приветствие в Вооруженных Силах Украины.

Другие новости:

Кто такая Алина Понипаляк? Алина Понипаляк - кандидат исторических наук, исследовательница украинского освободительного движения, научный сотрудник Национального музея истории Украины, сокоординатор общественной инициативы "Выключи Российское".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред