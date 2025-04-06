Откуда происходит лозунг "Слава Украине": объяснение историков

Вы узнаете:
- Когда возник лозунг "Слава Украине"
- При каких обстоятельствах лозунг "Слава Украине" возродился
Лозунг "Слава Украине" появился еще в первой половине XIX века вместе с активным формированием украинского национального сознания. Об этом в эфире телемарафона рассказала кандидат исторических наук Алина Понипаляк.
Главред выяснил, что с 1919 года студенты во Львове выходили на протесты против польской власти с возгласами "Слава Украине", чем демонстрировали свою принадлежность к украинскому движению сопротивления.
Позже этот лозунг стал частью лексикона борцов за независимость в период существования Украинской Народной Республики. Широкое использование фразы началось на рубеже XIX-ХХ веков - в период, когда происходило активное развитие украинской государственности.
Во время Второй мировой войны лозунг оставался популярным среди украинских повстанцев, в частности в рядах Украинской повстанческой армии (УПА). Он сопровождал бойцов в борьбе против двух тоталитарных режимов - нацистского и советского.
После обретения независимости Украины в 1991 году лозунг "Слава Украине" возродился и снова приобрел популярность. Его использовали во время политических митингов, культурных событий и патриотических мероприятий.
Настоящий ренессанс лозунга "Слава Украине" произошел во время Революции достоинства 2013-2014 годов. Это был клич, объединивший миллионы украинцев в борьбе за свободу, достоинство и европейское будущее. А с началом войны на Донбассе и после полномасштабного вторжения России в 2022 году лозунг стал символом сопротивления и героизма украинцев.
Из открытых источников известно, что в 2018 году указом Президента Украины лозунг "Слава Украине! - Героям слава!" был утвержден как официальное военное приветствие в Вооруженных Силах Украины.
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Кто такая Алина Понипаляк?
Алина Понипаляк - кандидат исторических наук, исследовательница украинского освободительного движения, научный сотрудник Национального музея истории Украины, сокоординатор общественной инициативы "Выключи Российское".
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