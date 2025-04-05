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Почему нельзя говорить "в кінці кінців": учитель объяснила распространенную ошибку

Алёна Воронина
5 апреля 2025, 04:35
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На самом деле употреблять такое выражение неправильно.
Украинский язык, Светлана Чернышева
Почему нельзя говорить "в кінці кінців"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "в кінці кінців"
  • Какое выражение нужно употреблять взамен

Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать словосочетание "в кінці кінців". Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно. Вместо такого выражения нужно использовать другое.

Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українскої". Учительница объяснила, что правильно вместо "в кінці кінців" будет говорить "зрештою" или "врешті-решт".

Чернышова рассказала о 10 словах, которые раздражают филологов и которые употреблять неправильно. "В кінці кінців" оказалось на первом месте в этом списке.

"10 слов которые очень бесят филологов. И на десятом месте слово "виключення" – "виключення з правил". Если мы говорим о правилах, то правильным словом будет, конечно, слово "виняток" - "виняток з правил". На девятом месте "гривнів". Слово "гривні" в родительном падеже заканчивается на -ень - "немає гривень". Восьмое место занимает слово "разом". Правильно ставить ударение на А - рАзом, а разОм - это диалектное", - рассказала учитель.

На седьмом месте - "міроприємство". Учительница отметила, что правильно говорить не мироприємство, а "захід".

"На шестом месте умостилось слово "підсказка". Конечно же, в этом слове нет никакой С, просто "підказка". На пятом месте слово "випадок" - ударение должно ставиться на первый слог ("вИпадок"). Четвертое место - "первий". Конечно же, "перший".

В тройку победителей, кроме словосочетания "в кінці кінців", которое заняло первое место, вошли также следующие слова. На третьем месте слово "листОпад" - правильно говорить только "листопАд". Второе место занимает сочетание "немає гривень". В этой конструкции употребляется только "з" или "із" - "згідно із законом", "згідно з наказом", "згідно з", "відповідно до".

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "в кінці кінців":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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