Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

У Киркорова была еще одна трагедия: умерла сестра

Алена Кюпели
5 апреля 2025, 22:40
106
Путинист Бедрос Киркоров во время своего второго брака имел дочь.
Киркоров, Бедрос Киркоров
Киркоров лишился сестры и отца / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Что случилось с сестрой Киркорова
  • Что о ней известно

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и очень похудел после смерти отца - Бедроса Киркорова, вспомнил еще одну трагедию, которая случилось у него в семье.

Как пишут российские пропагандисты, сестре Киркорова могло бы быть 23 года, но она умерла практически сразу после рождения. Ребенок родился от второй жены путиниста Бедроса.

видео дня
Бедрос Киркоров, Людмила Смирнова
Бедрос Киркоров Людмила Смирнова потеряли дочь / Открытые источники

Ребенок родился в 2002 году и ее назвали Ксенией. Однако девочка ушла из жизни, когда ей было всего семь дней. Семья тяжело переживала и эту потерю.

Лишь спустя несколько лет покойный путинист Бедрос рассказал об этом в одном из ток-шоу на ТВ. Он сообщил, что девочка скончалась из-за упущения врачей.

Бедрос Киркоров, Виктория Киркорова
Виктория Киркорова умерла в молодом возрасте/ instagram.com/fkirkorov

"Ребенок родился, но через семь дней умер. Родился семимесячный, и не могли спасти… Сказали, заражение крови. Просто упущение врачей. Можно сказать, что ребенка она сама приняла. Праздник, наверху они гуляют, я платную медсестру нашел, которая сидела круглосуточно около нее, а я в другой комнате спал. Не уследили", - признавался тогда он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Бедрос Киркоров?

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Николаеве горят жилые дома в результате удара дронов РФ: детали "прилета"

В Николаеве горят жилые дома в результате удара дронов РФ: детали "прилета"

23:16Украина
Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом Роге

Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом Роге

22:38Украина
Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

22:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

Гороскоп на завтра 6 апреля: Львам - финансовый сюрприз, Весам - отдых

Гороскоп на завтра 6 апреля: Львам - финансовый сюрприз, Весам - отдых

Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Драконам - конфликты, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Драконам - конфликты, Козлам - обиды

"Вопрос снят": появился мрачный прогноз насчет гарантий безопасности для Украины

"Вопрос снят": появился мрачный прогноз насчет гарантий безопасности для Украины

Последние новости

23:16

В Николаеве горят жилые дома в результате удара дронов РФ: детали "прилета"

22:40

У Киркорова была еще одна трагедия: умерла сестра

22:38

Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом РогеФото

22:19

Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

22:11

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
21:46

Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

21:14

"Слабость никогда не заканчивала войны": Зеленский - об убийстве детей в Кривом РогеФото

21:12

Ротару отреагировала на жестокий обстрел Кривого Рога

20:50

РФ разворачивает новую атаку: в разведке раскрыли сценарий Кремля

Реклама
20:17

Ответит ли Россия за свои преступления: важное заявление Буданова

19:24

ВСУ контратакуют на востоке, продвижение РФ замедлилось – разведка Британии

19:04

Украинская команда вышла в финал крупнейшего в мире конкурса судебных дебатов

18:44

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

18:20

"Нарушение Украиной прекращения огня": Генштаб жестко ответил на вброс РФ

17:41

"Мне страшно, там все "200": видео полиции с первыми минутами после удара по Кривому РогуФотоВидео

17:33

Можно ли что-то сделать со старым чесноком: лучшие идеи

17:20

Ввод иностранного контингента в Украину: Зеленский о деталях важных переговоров

16:27

Путин может получить 240 миллиардов: в Эстонии раскритиковали политику Орбана

16:20

Холоденко раскрыла свой неизлечимый диагнозВидео

16:12

В Поволжье дроны СБУ взорвали завод по производству взрывчатки – СМИ

Реклама
15:51

Соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой - Politico

15:38

РФ увеличивает запасы ракет: в ISW предупредили об угрозе масштабного удара

15:24

Престарелая путинистка Байрак разделась для уродливой фотосессии

15:15

Оккупантов выводят с фронта: Братчук сообщил о серьезных проблемах в армии РФ

15:09

Их убила ракета в Кривом Роге: Зеленский назвал имена погибших и набросился на ЗападФотоВидео

15:01

Почему 6 апреля нельзя вспоминать старые обиды: какой праздник, приметы

14:40

Голуби забудут туда дорогу: какие 2 корма положить в кормушку, чтобы их отогнать

14:35

НАТО заблокировано: эксперт сообщил об опасности нападения РФ на членов Альянса

14:35

Кто украл автомобиль: только чрезвычайные интеллектуалы угадают за 5 секунд

14:08

ВСУ эффективно поражают врага: Сырский рассказал об успехах на фронте

13:39

Может перерасти в наступление: аналитик рассказал об опасных действиях врага

13:23

Названо недооцененное средство, которое убирает пятна с обуви: как оно работаетВидео

13:17

"Скоро Путин будет самым уязвимым": Шапран сказал, почему США не ввели пошлины против РФВидео

12:30

Чем можно заменить молоко в выпечке: лучшие альтернативы

12:27

Прекращение войны в Украине: Рютте сказал, что НАТО не участвует в переговорах

12:24

"Пытаюсь выбраться из ямы": Барак Обама сделал шокирующее признание о браке

12:08

Одна из стран НАТО предложила защиту Украине по 5 статье: в Альянсе ответили

12:05

"Я эти крики не забуду": очевидцы рассказали о первых минутах после удара по Кривому РогуФотоВидео

11:57

"До вечера дожили только мои": Малахова эмоционально рассказала о любви к детям

11:44

В Украине могут подешеветь бензин и дизель: на сколько "упадет" цена

Реклама
11:22

США готовы поручить Европе обеспечение прекращения огня, но есть нюанс - Шамшур

10:43

Много погибших и раненых: РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракетуФото

10:41

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Драконам - конфликты, Козлам - обиды

10:37

Шел с площадки: в Кривом Роге умер мальчик, которого пытались реанимироватьВидео

09:41

РФ готовится к новому наступлению: известно, когда враг начнет усиленные атаки

09:03

Украинцам пришли письма с приказом покинуть США: у Трампа начали оправдываться

08:50

В Саранске прогремели взрывы: дроны разгромили "уникальный" оборонный завод РФВидео

08:10

Что творит Трампа со своей командоймнение

07:44

Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали

07:10

Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять