Вы узнаете:
- Что случилось с сестрой Киркорова
- Что о ней известно
Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и очень похудел после смерти отца - Бедроса Киркорова, вспомнил еще одну трагедию, которая случилось у него в семье.
Как пишут российские пропагандисты, сестре Киркорова могло бы быть 23 года, но она умерла практически сразу после рождения. Ребенок родился от второй жены путиниста Бедроса.
Ребенок родился в 2002 году и ее назвали Ксенией. Однако девочка ушла из жизни, когда ей было всего семь дней. Семья тяжело переживала и эту потерю.
Лишь спустя несколько лет покойный путинист Бедрос рассказал об этом в одном из ток-шоу на ТВ. Он сообщил, что девочка скончалась из-за упущения врачей.
"Ребенок родился, но через семь дней умер. Родился семимесячный, и не могли спасти… Сказали, заражение крови. Просто упущение врачей. Можно сказать, что ребенка она сама приняла. Праздник, наверху они гуляют, я платную медсестру нашел, которая сидела круглосуточно около нее, а я в другой комнате спал. Не уследили", - признавался тогда он.
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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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