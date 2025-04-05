Путинист Бедрос Киркоров во время своего второго брака имел дочь.

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Киркоров лишился сестры и отца / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

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Что случилось с сестрой Киркорова

Что о ней известно

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и очень похудел после смерти отца - Бедроса Киркорова, вспомнил еще одну трагедию, которая случилось у него в семье.

Как пишут российские пропагандисты, сестре Киркорова могло бы быть 23 года, но она умерла практически сразу после рождения. Ребенок родился от второй жены путиниста Бедроса.

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Бедрос Киркоров Людмила Смирнова потеряли дочь / Открытые источники

Ребенок родился в 2002 году и ее назвали Ксенией. Однако девочка ушла из жизни, когда ей было всего семь дней. Семья тяжело переживала и эту потерю.

Лишь спустя несколько лет покойный путинист Бедрос рассказал об этом в одном из ток-шоу на ТВ. Он сообщил, что девочка скончалась из-за упущения врачей.

Виктория Киркорова умерла в молодом возрасте/ instagram.com/fkirkorov

"Ребенок родился, но через семь дней умер. Родился семимесячный, и не могли спасти… Сказали, заражение крови. Просто упущение врачей. Можно сказать, что ребенка она сама приняла. Праздник, наверху они гуляют, я платную медсестру нашел, которая сидела круглосуточно около нее, а я в другой комнате спал. Не уследили", - признавался тогда он.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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