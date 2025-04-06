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Dzidzio Хома эмоционально отреагировал на беременность бывшей жены - детали

Анна Подгорная
6 апреля 2025, 12:13
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Slavia призналась, что думает Михаил Хома про ее будущее материнство.
Михаил Хома, Slavia
Slavia беременна - реакция Михаила Хомы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official, скриншот YouTube

Кратко:

  • Певица Slavia, бывшая жена Dzidzio, объявила о беременности
  • Хома не оставил эту новость без внимание, и обратился к экс-возлюбленной

Украинская певица Slavia (Ярослава Притула) 3 апреля презентовала новый трек и клип на него. В видеоролике артистка появилась с уже заметно округлым животиком - она беременна первенцем.

Сейчас артистка наслаждается новой музыкой, и получает поздравления с грядущим потомством. Не остался в стороне таких больших событий в жизни бывшей жены Михаил Хома (Dzidzio). В социальных сетях он обратился к Славии с добрым поздравлением. Оно появилось на странице певицы в Instagram.

видео дня

"Полноценна жизнь - это когда творишь не только музыку, а и будущее. Слава, поздравляю с премьерой и с этой нежной, большой, прекрасной новостью. Искренне радуюсь!" - написал артист.

Slavia
Slavia беременна - реакция Михаила Хомы / instagram.com/slavia_official

Ярослава Притула и Михаил Хома были вместе 20 лет (из них 8 - в официальном браке). Детей в этом союзе не были. Артисты мирно расстались в 2021 году, после чего им удалось сохранить дружеские отношения. Брак со Славией Хома охарактеризовал, как "женитьбу треугольника на квадрате", а сама Притула рассказывала, что начала терять себя в браке (вероятно, намекая на сложности в ее собственной карьере на фоне успехов Dzidzio).

Свадьба Dzidzio и Slavia
Свадьба Dzidzio и Slavia / instagram.com/slavia_official

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Кто такой Михаил Хома?

Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

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