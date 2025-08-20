Укр
Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

Марина Фурман
20 августа 2025, 11:03
Оказывается, кремлевский лидер не готов к встрече с Зеленским.
Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор
СМИ выяснили, почему Путин не готов к встрече с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное:

  • Путин не готов к встрече с Зеленским
  • Кремлевский лидер в дальнейшем будет дипломатически маневрировать

В Белом доме активно работают над подготовкой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В СМИ уже начала появляться информация о возможном месте встречи, однако кремлевский лидер, оказывается, не готов к переговорам с Зеленским. Об этом пишет CNN.

Аналитики предполагают, что Путин не готов к прямым переговорам, ни сейчас, ни в будущем.

Для Кремля встреча с Зеленским означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада".

"Путину придется смириться с неудачей встречи с президентом, которого он считает шуткой из страны, которой не существует", - пишет Арина Луцевич из Chatham House.

Кроме того, у руководство России не называет Зеленского по имени. Довольно часто они употребляют термин "киевский режим".

Также в Москве неоднократно требовали от Украины проведения выборов, что является незаконным в условиях военного положения.

"Путин не считает встречу с Зеленским критически важной, потому что его война - это прежде всего противостояние с Западом. Но он может согласиться, если будет иметь гарантии, что требования Москвы (территориальные уступки) будут лежать на столе", - говорится в материале.

В CNN отмечают, что Путин в дальнейшем будет пытаться маневрировать. В частности, Россия, вероятно, попытается возобновить переговоры в Стамбуле с участием высокопоставленных лиц - например, Ушакова и Лаврова, но не готова к встрече на уровне президентов без гарантий успеха.

Готов ли Путин к встрече с Трампом и Зеленским - мнение эксперта

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду вспомнил то, что Путин неоднократно говорил, что не хочет встречаться с Зеленским, считая его нелегитимным президентом.

"Ему будет неприятно встречаться с Зеленским, но ситуация изменилась. Ранее Путин опасался, что глобальный альянс поддержки Украины сможет давить на него или дать Зеленскому возможность влиять на переговоры", - сказал Морозов.

Он добавил, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен.

"Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один на один - тем более", - подчеркнул философ.

Встреча Зеленского с Путиным - новости по теме

Ранее Главред писал, что Дональд Трамп после встречи в Вашингтоне заявил, что уже начал готовить прямые переговоры Зеленского и Путина.

Напомним, Фридрих Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина. Канцлер Германии сомневается, что у Путина хватит смелости прийти на двусторонний саммит.

Кроме того, Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве. Президент Украины сразу отказался от такого предложения.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

