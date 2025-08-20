После украинской атаки: нефтепровод 'Дружба' возобновил работу, детали

В Венгрии надеются, что Украина не совершит очередной атаки.

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/szijjarto.peter

Главное из заявления Сийярто:

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу

Транспортировка нефти происходит без перебоев

Это имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии

Нефтепровод "Дружба" уже возобновил работу после повреждения. Транспортировка нефти якобы снова происходит без перебоев. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"За последние минуты были возобновлены поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение последствий атаки", - написал он.

Сийярто добавил, что, мол, надеется на то, что Украина не будет осуществлять новых атак на "жизненно важном трубопроводе", который имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии.

"Ожидаем, что Украина не совершит очередной атаки на кабель, который имеет критическое значение для энергоснабжения нашей страны. Эта война - не наша война, мы должны быть вне ее", - отметил он.

Транзит нефти РФ по нефтепроводу "Дружба"

Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон ранее говорил, что препятствий для того, чтобы Венгрия и Словакия отказались от российской нефти, нет.

По его словам, Украина теоретически могла бы самостоятельно прекратить этот транзит. Но, по его мнению, власти Украины опасаются это делать, потому что в ответ Венгрия (Орбан) и Словакия (Фицо) могут принять ответные меры.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Нефтепровод "Дружба" - что известно

Как сообщал Главред, 17 августа спутниковые снимки высокого разрешения показали уничтожение двух насосных станций нефтепровода "Дружба" на территории производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области.

18 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные также ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское", расположенной в Тамбовской области страны-агрессора России. Вследствие этого полностью остановилась перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

О персоне: Петер Сийярто Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

