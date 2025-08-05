Доходы Путина от нефти рухнули на треть: в Bloomberg узнали детали

Доходы Кремля рухнули из-за мировых цен на нефть и укрепления рубля.

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В июле доходы режима Путина от нефти сократились на 33% по сравнению с прошлогодним периодом - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

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В июле доходы РФ от экспорта нефти упали на 33%

Доходы снижаются на фоне падения мировых цен на нефть

Доходы от нефти – треть всего бюджета РФ

В июле доходы страны-оккупанта России от нефти резко снизились на 33% и составили около 710,4 млрд рублей, что в перерасчете на валюту – 8,9 млрд долларов. Падение доходов объясняется снижением мировых цен на нефть и укреплением рубля.

Что с нефтяными доходами РФ

Журналисты Bloomberg в своем материале, в котором ссылаются данные российского Минфина, говорится, что в июле 2025-го доходы России на 33% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

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Кроме того, общие доходы РФ от нефти и газа снизились на 27% - до 787,3 млрд рублей – 9,82 млрд долларов.

Поступления в бюджет от нефти выросли на 71%

Впрочем, по сравнению с июнем, поступления в российский бюджет от нефтяной отрасли выросли на 71%. Причина такого показателя – ежеквартальная уплата одного из налогов на нефть.

Почему Кремлю важны доходы от нефти

Нефтегазовая сфера – треть бюджета России. Падение доходов, особенно в условиях серьезных расходов на войну против Украины, усиливает финансовое давление на российское государство.

Поступления от экспорта энергоресурсов падают, поскольку ЕС путем санкций снизил ценовой лимит на нефть из РФ и запретил импорт нефтяных продуктов, а США угрожают Кремлю новыми ограничениями.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг. / Инфографика: Главред

Рубль укрепился, а доходы упали

Кроме того, на падение доходов повлияло и укрепление рубля. За каждый баррель нефтекомпании получают меньше рублей, в то время как доходы в долларах возросли.

Поэтому нефтяники в 2025 году за баррель нефти Urals получили лишь 4711 рублей, по сравнению с 6127 рублей в 2024-м.

Также российский бюджет сократил дотации НПЗ, которые покрывают разницу между ценами на нефть в России и за рубежом. По сравнению с прошлым годом, дотации сократились на 58% - до 59,9 млрд рублей.

Что говорит эксперт

Более мелкие страны могут отказаться от покупки нефти в России на фоне давления Трампа, однако Китай – вряд ли, сказал в интервью Главреду экономист Андрей Новак.

"Китай вряд ли добровольно откажется от российской нефти, потому что, если он так поступит, он, таким образом, продемонстрирует свою политическую и экономическую слабость. А Китай сегодня – это вторая экономика мира после США и одна из самых технологичных стран мира", - подчеркнул Новак.

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Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 1 августа ввел пошлину против Индии в 25% за покупку российской нефти. Однако в Нью-Дели, судя по всему, пока решили не отказываться от нефти Путина.

Путин будет вынужден остановить войну, если цена на нефть снизиться на 10 долларов за баррель, считает Дональд Трамп. По его мнению, у РФ не будет другого выхода, поскольку экономика Кремля "в ужасном состоянии".

3 августа журналисты Reuters сообщили, что страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти уже с сентября. Экспортеры нефти в день будут добывать на 548 000 баррелей нефти. Президент США Дональд Трамп 5 августа эту информацию фактически подтвердил.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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