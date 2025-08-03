Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти.

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В ОПЕК+ на фоне давления Трампа на Индию собираются увеличить добычу нефти - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, ua.depositphotos.com

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ОПЕК+ будет добывать больше нефти уже с сентября

В ОПЕК+ хотят увеличить добычу нефти на фоне давления Трампа на Индию

Организация стран – экспортеров нефти ОПЕК+ достигла предварительной договоренности об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в день уже с сентября. Такое предварительное решение было принято на фоне давления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Индию из-за ее закупок российской нефти.

Отмена длительного ограничения на добычу нефти

Как сообщает Reuters, об увеличении добычи нефти журналистам сообщили три источника. Страны опасаются возможных перебоев в поставках, связанных с возможными проблемами России.

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Если решение все же будет принято, ОПЕК+ отменит свой самый длительный период сокращения добычи нефти. Страны ОПЕК+ добывают около половины мировой нефти, эти несколько лет организация сокращала добычу с целью поддержки цены на нефть.

Почему ОПЕК+ изменила свой курс

Смена курса связана со стремлением восстановить долю рынка и частично с влиянием призывов Трампа к организации по увеличению добычи.

Кратко об организации ОПЕК+ / Инфографика: Главред

Как уже увеличивается добыча нефти

В частности, 8 участников ОПЕК+ стали увеличивать добычу еще в апреле, когда немного повысили ее до уровня 138 000 баррелей в сутки.

Позже добыча увеличилась позже, чем планировалось ранее – на 411 000 баррелей в сутки в мае, июне и июле, а также на 548 000 баррелей в сутки в августе.

Если ОПЕК+ согласится увеличить добычу на 548 000 баррелей в сутки в сентябре, будет полностью отменено предыдущее сокращение добычи на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. Объединенные Арабские Эмираты в таком случае увеличат добычу на 300 000 баррелей в сутки.

По данным журналистов, группа пока не планирует обсуждать другие транши сокращений в воскресенье.

Трамп призывает Индию отказаться от российской нефти – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 30 июля заявил, что США с 1 августа вводят торговые пошлины против Индии в размере 25%. Решение принято из-за высоких торговых барьеров со стороны Нью-Дели, а также закупки российских энергоресурсов, которые мешают завершить российско-украинскую войну.

Уже на следующий день журналисты Reuters написали, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии отказываются от закупок нефти из России. В Нью-Дели опасаются угроз Трампа ввести пошлины против Индии в размере 100%.

Однако, по информации Bloomberg, в Индии не давали указаний государственным НПЗ не покупать нефть из России. Несмотря на призывы Трампа, конкретного решения в Нью-Дели пока нет.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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