Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Андрей Ганчук
3 августа 2025, 19:10
318
Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти.
Трамп, нефть
В ОПЕК+ на фоне давления Трампа на Индию собираются увеличить добычу нефти - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, ua.depositphotos.com

Главное:

  • ОПЕК+ будет добывать больше нефти уже с сентября
  • В ОПЕК+ хотят увеличить добычу нефти на фоне давления Трампа на Индию

Организация стран – экспортеров нефти ОПЕК+ достигла предварительной договоренности об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в день уже с сентября. Такое предварительное решение было принято на фоне давления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Индию из-за ее закупок российской нефти.

Отмена длительного ограничения на добычу нефти

Как сообщает Reuters, об увеличении добычи нефти журналистам сообщили три источника. Страны опасаются возможных перебоев в поставках, связанных с возможными проблемами России.

видео дня

Если решение все же будет принято, ОПЕК+ отменит свой самый длительный период сокращения добычи нефти. Страны ОПЕК+ добывают около половины мировой нефти, эти несколько лет организация сокращала добычу с целью поддержки цены на нефть.

Почему ОПЕК+ изменила свой курс

Смена курса связана со стремлением восстановить долю рынка и частично с влиянием призывов Трампа к организации по увеличению добычи.

ОПЕК, ОПЕК+ нефть, инфографика
Кратко об организации ОПЕК+ / Инфографика: Главред

Как уже увеличивается добыча нефти

В частности, 8 участников ОПЕК+ стали увеличивать добычу еще в апреле, когда немного повысили ее до уровня 138 000 баррелей в сутки.

Позже добыча увеличилась позже, чем планировалось ранее – на 411 000 баррелей в сутки в мае, июне и июле, а также на 548 000 баррелей в сутки в августе.

Если ОПЕК+ согласится увеличить добычу на 548 000 баррелей в сутки в сентябре, будет полностью отменено предыдущее сокращение добычи на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. Объединенные Арабские Эмираты в таком случае увеличат добычу на 300 000 баррелей в сутки.

По данным журналистов, группа пока не планирует обсуждать другие транши сокращений в воскресенье.

Трамп призывает Индию отказаться от российской нефти – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 30 июля заявил, что США с 1 августа вводят торговые пошлины против Индии в размере 25%. Решение принято из-за высоких торговых барьеров со стороны Нью-Дели, а также закупки российских энергоресурсов, которые мешают завершить российско-украинскую войну.

Уже на следующий день журналисты Reuters написали, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии отказываются от закупок нефти из России. В Нью-Дели опасаются угроз Трампа ввести пошлины против Индии в размере 100%.

Однако, по информации Bloomberg, в Индии не давали указаний государственным НПЗ не покупать нефть из России. Несмотря на призывы Трампа, конкретного решения в Нью-Дели пока нет.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ОПЕК нефть Дональд Трамп новости Индии война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп наказывает Индию за нефть от Путина, Нью-Дели в тревоге от новых шагов – FT

Трамп наказывает Индию за нефть от Путина, Нью-Дели в тревоге от новых шагов – FT

20:18Мир
Новый акцент Белого дома: в администрации Трампа сделали громкое заявление об Украине

Новый акцент Белого дома: в администрации Трампа сделали громкое заявление об Украине

19:59Политика
Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

19:15Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 августа: Ракам - риск, Тельцам испытают терпение

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 августа: Ракам - риск, Тельцам испытают терпение

Визит Уиткоффа в Москву: в США раскрыли планы Трампа на переговоры

Визит Уиткоффа в Москву: в США раскрыли планы Трампа на переговоры

"Боли страшные": российскому певцу Юрию Антонову стало хуже в РФ

"Боли страшные": российскому певцу Юрию Антонову стало хуже в РФ

Не может ходить без помощи: врач рассказал о состоянии немощного Киркорова

Не может ходить без помощи: врач рассказал о состоянии немощного Киркорова

Последние новости

20:18

Трамп наказывает Индию за нефть от Путина, Нью-Дели в тревоге от новых шагов – FT

20:03

Могут ли супруги быть крестными для одного ребенка: священник дал честный ответВидео

19:59

Новый акцент Белого дома: в администрации Трампа сделали громкое заявление об Украине

19:15

Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
18:59

Путин заговорил об "Орешнике": эксперт раскрыл, кому на самом деле адресован месседж

18:44

Урожай картофеля упал на 25-30%: аграрий рассказал, взлетят ли до небес цены осенью

18:40

РФ готовит новое наступление в ближайшее время: какие регионы Украины под угрозой

17:36

Жизнь трех знаков зодиака наладится в ближайшее время: кто они

Реклама
17:27

Эра "пикселя" заканчивается: ВСУ получат форму нового образца

17:12

Украина ударила санкциями по теневому флоту России: Зеленский сделал заявление

16:46

Дмитрий Кулеба показал своей улыбчивое счастье с возлюбленной

16:32

Визит Уиткоффа в Москву: в США раскрыли планы Трампа на переговоры

16:24

"Они на меня плюют": Иво Бобул раскритиковал творчество Пивоварова и Тополи

16:06

После ударов по мосту в Херсоне: решатся ли россияне штурмовать город

15:43

Что ни в коем случае нельзя дарить 4 август: приметы, которые уберегут от потери счастья

15:36

Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ - что о нем известно

15:32

В Третьей штурмовой назвали главное условие для победы Украины в войне

15:31

Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

15:10

Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

Реклама
14:50

Индия будет закупать нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа – Bloomberg

14:43

В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего

14:32

"Есть возможность": как Юрий Никитин отреагировал на заявление жены о расставании

14:23

"ВСУ пришлось отойти": захватили ли россияне город, который в 27 км от Запорожья

13:58

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Козлам - препятствия, Собакам - драма

13:45

Зачем Трамп вступил в "ядерный" спор с Медведевым: CNN назвало две версии

13:42

Настя Каменских раскрыла правду о браке с Потапом: "Никуда и никогда"Видео

13:30

Зеленский анонсировал обмен пленными: сколько украинцев могут вернуться домой

12:58

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Овнам - потрясения, Тельцам - раздор

12:50

Почему 4 августа запрещается долго спать: какой церковный праздник

12:45

Впервые за 600 лет: на Камчатке началось мощное извержение вулкана, деталиВидео

12:23

Враг пытается добить мост в Херсоне: РФ атаковала город с авиации

11:57

Температура упадет до +8: когда в Украине неожиданно изменится погода

11:57

В одной из стран ЕС украинским беженцам не будут предоставлять бесплатное жилье

11:44

ГУР получило секретные данные о новом атомном подводном крейсере РФФото

11:32

Александр Свищев - мечтаем о победе и современном бассейне во ЛьвовеВидео актуально

11:30

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

10:52

В каком возрасте люди чувствуют себя максимально несчастными: ученые рассказали

10:39

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 августа: Ракам - риск, Тельцам испытают терпение

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 августа (обновляется)

Реклама
10:17

У многих людей не работает "Дія": в чем проблема и как ее решить

09:56

Евро покажет характер: украинцев ждет изменение курса валют с 4 августа

09:47

Махинации с дронами: Зеленский уволил Гайдая и Юрченко

09:26

Гороскоп на завтра 4 августа: Девам - прибыль, Стрельцам - особенное знакомство

09:17

О роли ничтожества в истории или Как Димон Медведев разозлил Трампамнение

09:05

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Козерогам - шаг вперед, Девам - сомнения

08:52

Эффектная диверсия в Запорожской области: партизаны задержали поставки РФВидео

08:49

Кремль не заинтересован в компромиссе без капитуляции Украины – ISW

08:45

Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Дроны налетели на Россию: прогремели десятки взрывов и горит НПЗВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять