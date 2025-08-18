Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

Кратко:
- ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское"
- Вследствие этого полностью остановилась работа нефтепровода "Дружба"
Украинские военные в ночь на 18 августа ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское", расположенной в Тамбовской области страны-агрессора России.
В результате полностью остановилась перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" (Тамбовская область, РФ). В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры России и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора.
"Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала рф с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет...", - добавили в Генштабе.
Ранее сообщалось что экспорт нефти под угрозой - появились новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба". Местные власти сообщают об использовании HIMARS и дронов во время массированного удара.
Взрывы в России - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в России пожаловались на атаку дронов - стало известно, куда был направлен удар БпЛА. Этой ночью несколько регионов России оказались под атакой дронов.
Также ранее сообщалось, что было слышно до семи взрывов - дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожары. Вероятно, был "прилет" по заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.
Напомним, ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие. В результате удара было поражено судно "Порт Оля 4", которое перевозило комплектующие для беспилотников "Shahed" и иранские боеприпасы.
Читайте также:
- Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшими
- "Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть": Салливан сказал, что должны сделать США
- Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление
Что такое нефтепровод Дружба?
Нефтепровод Дружба – самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов, которая была построена в 1960-х годов во времена СССР для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи в Восточной Европе – Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.
Нефтепровод проходит от Альметьевска до Брянска (Россия), далее до Мозыря (Беларусь), и впоследствии разветвляется еще на два участка: северный, который проходит по территориях Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южный участок, проходящий по территориях Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.
Из России в страны "дальнего зарубежья" каждый год экспортируется 66,5 миллионов тонн нефти, в том числе 49,8 млн тонн по северной ветке, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред