В России пожаловались на атаку дронов: куда был направлен удар БпЛА

Марина Фурман
13 августа 2025, 09:28
Этой ночью несколько регионов России оказались под атакой дронов.
атака дронов на РФ, БпЛА
В России пожаловались на очередную ночную атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Вкратце:

  • В России раздавались взрывы
  • Под атаку, вероятно, попали НПЗ

В ночь на 13 августа в России было неспокойно. Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае. Кроме того, взрывы были слышны и во временно оккупированном Крыму. Об атаке дронов сообщают росСМИ.

Атака БпЛА на Волгоградский регион

По данным местных пабликов, волгоградский НПЗ этой ночью атаковали до 20 дронов. Результаты удара пока неизвестны. В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что обломки сбитого беспилотника упали на 16-этажный жилой дом в Волгограде.

видео дня

Кроме того, там был закрыт местный аэропорт. Рейсы в Москву и на курорты Египта задержаны.

Взрывы в Брянской области

Жители Брянской области сообщают, что в ночь на 13 августа дроны снова атаковали город Унеча и район. По их данным, под удар, вероятно, попала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое. На кадрах с места происшествия видно зарево. Официально ни одна из сторон не комментировала.

"12 вражеских БпЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Последствия уточняются. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил губернатор.

Краснодарский край

В Славянске-на-Кубани обломки неизвестных БпЛА упали на территории НПЗ, загорелась ГАЗель. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

В городе расположен нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО", который ранее уже подвергался атакам.

Взрывы во временно оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму этой ночью также прогремели взрывы. Вероятно, на этот раз под ударом оказался порт "Кавказ", сообщает Крым.Реалии.

Этой ночью взрывы раздавались сразу в нескольких районах Крыма, в частности в Керчи.

На другом берегу Керченского пролива, в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае, зафиксирован пожар - это подтверждает спутниковая система NASA FIRMS.

Местные жители также сообщали о взрывах в Джанкойском районе и Феодосии.

Между тем в Минобороны страны-агрессора РФ традиционно отчитались об успешной работе ПВО.

По данным ведомство, за ночь над РФ и аннексированным Крымом якобы было сбито 46 украинских БПЛА.

"15 - над территорией Брянской области, 11 - над территорией Волгоградской области, 7 - над территорией Ростовской области, 5 - над территорией Краснодарского края, 2 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Воронежской области, 2 - над Крымом, 2 - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Беспилотники атаковали НПЗ в России - смотрите видео:

В России пожаловались на атаку дронов: куда был направлен удар БпЛА

Взрывы в России - новости по теме

Напомним, беспилотники Службы безопасности Украины второй раз за неделю атаковали терминал хранения дронов типа Shahed в Татарстане РФ. Терминал находится на расстоянии 1300 километров от Украины.

Как писал Главред, 11 августа, дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области РФ. На заводе изготавливают компоненты для ракет, которыми РФ обстреливает Украину.

Недавно украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми. В результате атаки был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который находится примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

Другие новости:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

краснодарский край Волгоград Минобороны РФ взрыв в России взрыв атака дронов
