Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

В документах Кремля четко прописан год окончания войны.

В ГУР рассказали, когда Россия хочет закончить войну / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скиншот из видео

Кремль стремится к завершению войны до 2026 года

Такая цель обусловлена рядом серьезных проблем в РФ

Страна-агрессор Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Суспільному".

По его словам, в стратегических документах РФ четко прописано, что "украинский вопрос должен быть решен до 2026 года".

Скибицкий объяснил, что такая амбициозная цель обусловлена рядом серьезных проблем в России.

"Экономические расходы сейчас составляют 42% бюджета страны и приводят к стагнации ключевых отраслей, таких как металлургия и добыча полезных ископаемых", - сказал представитель ГУР.

В то же время Скибицкий обратил внимание на позицию Беларуси, которая, по его словам, пытается балансировать между поддержкой России и отношениями с Западом.

"Другими словами, Лукашенко стремится сохранить нейтралитет", - добавил заместитель начальника ГУР.

На чем продолжает держаться российская экономика

Недавно экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран в интервью Главреду сказал, что экономика РФ "держится на плаву" только из-за продажи нефти.

"Экономические процессы имеют инерционную основу - экономика не может рухнуть за один день. Резкий обвал - это уже следствие острого кризиса. Российская экономика имела в начале вторжения в 2022 году определенный запас прочности. Сейчас он подошел к концу. То, что мы наблюдаем примерно с начала этого года, - война финансируется за счет ухудшения внутренней ситуации в России. Это вызывает вопросы у местных элит и региональных представителей власти, которые там избираются", - рассказал Шапран.

Он подчеркнул, что ситуация в российской экономике - сложная.

Как писал Главред, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, если Украина будет требовать не прекращения огня, или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что о конце войны говорить рано, но положительные сдвиги в сторону перемирия уже есть.

