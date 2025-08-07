Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

Ключевые тезисы Нормана:
- Существует три варианта завершения войны в Украине
- Киев активно и быстро внедряет новые военные технологии
Экс-заместитель начальника Штаба обороны Канады Марк Норман назвал три наиболее вероятных сценария окончания войны в Украине. Свои предположения он сделал в интервью Укринформ.
По его словам, первый сценарий - Украина полностью вытесняет Россию. Однако, Норман предположил, что воплощение его маловероятно.
Второй - Россия захватывает частично или полностью территорию Украины.
"Это также маловероятно", - сказал Норман.
Наиболее вероятным, по его мнению, является третий вариант - перемирие или другой формат договоренностей, который предусматривает определенные уступки, в том числе и по территориям.
"Трудно сказать, какими они могут быть. Но понятно одно - решения не должны навязываться извне. Украина не начинала эту войну, и было бы несправедливо заставлять ее принимать плохой мир только для того, чтобы другие смогли сказать, что проблема решена", - подчеркнул Норман.
Экс-заместитель начальника Штаба обороны Канады добавил, что больше всего его поражает преданность украинских воинов, которая захватывает и вдохновляет.
Кроме того, он подчеркнул, что поражен темпом инноваций, которые вводит Украина.
"Это показывает, что большие традиционные армии уязвимы к гибким, асимметричным силам. Эта война меняет наше представление о вооруженных конфликтах между государствами. Но в то же время следует быть осторожными с выводами. Например, некоторые говорят, что танки устарели и потеряли свою пользу из-за распространения дронов, но это чушь! Украина эффективно применяет и то, и другое. Настоящий урок - в балансе между традиционными и современными возможностями", - сказал Норман.
Недавно посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, что если Украина будет требовать не прекращения огня или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.
В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.
Кроме того, как писал Главред, премьер-министр Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".
