Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

Марина Фурман
7 августа 2025, 13:35
161
Генштаб ВСУ подтвердил удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае.
ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить
Атака дронов на РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Силы обороны нанесли удары по целям России
  • ВСУ удалось поразить Афипский НПЗ

В ночь на 7 августа россияне жаловались на взрывы. Оказывается, украинским бойцам удалось поразить ряд важных объектов на территории РФ, среди которых – Афипский НПЗ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В пресс-службе Генштаба написали, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.

видео дня

Генштаб подтвердил удар по Афипскому нефтезаводу в Краснодарском крае. Предприятие ежегодно перерабатывает более 6 миллионов тонн нефти - это примерно 2% от всего объема, который перерабатывают в России.

Известно, что в результате попадания БпЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

"Боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сил обороны атаковали ряд других важных объектов на территории страны-агрессора России - результаты боевой работы уточняются.

"Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны системно применяют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа", - отметили в Генштабе ВСУ.

Взрывы в России - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 7 августа неизвестные дроны атаковали несколько регионов страны-агрессора России. Местные жители жаловались на взрывы и масштабные пожары.

Днем ранее в российском Брянске прогремели взрывы. В районе местной нефтебазы появился столб дыма после атаки БпЛА.

Напомним, в ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Первой мишенью стали объекты на территории этого аэродрома, откуда враг запускает ударные беспилотники "Шахед" по Украине. Повреждены места хранения и стартовые площадки дронов.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генштаб ВСУ взрыв в России взрыв атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

15:28Мир
Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний

15:00Интервью
Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

14:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Последние новости

15:42

NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей по Украине

15:36

Так дешево не стоили давно: в Украине снизились цены на популярный овощ

15:30

Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

15:28

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

15:17

Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
15:09

Почему 8 августа нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:05

Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет

15:00

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – ЗагороднийВидео

14:58

Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

Реклама
14:58

Как выглядит мать Ани Лорак и что с ней сейчас: о чем молчит предательница

14:55

Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов

14:31

Единороги существуют, но морские: почему их не увидеть в аквариумах

14:26

Не сравнится с магазинным: ароматный домашний кетчуп на зиму

14:21

Военные упрекнули Порошенко и его депутатов, массово выехавших на отдых за границу

14:00

"Не смогла там жить": всплыла правда о Софии Ротару

13:58

Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

13:55

"Время завершать войну": Зеленский заявил о встречах на уровне лидеров

13:35

"Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

13:35

ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

13:24

"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

Реклама
12:54

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:46

Цены на воду могут вырасти в несколько раз: нардеп озвучил неутешительный прогноз

12:37

Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы

12:20

В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: деталиФотоВидео

12:16

Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капустыВидео

12:11

Латинские буквы и зеленый цвет: что означают новые номерные знаки на автоВидео

12:02

Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало известно, как Мэттью Макконихи потерял роль в "Титанике"

11:48

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

11:39

"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

11:21

Волочкову застукали в самолете за непристойным поведением: видео попало в сетьВидео

11:18

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

11:11

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

11:09

В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты

11:08

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

11:02

Украине стоит прекратить оглядываться на Россию: Александр Алферов - о разнице в истории Украины и РФ

10:55

Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

10:48

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

10:36

Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом

10:10

Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольшеВидео

Реклама
10:00

София Ротару прогулялась по Киеву и удивила своим видом

09:58

Россиянам поставили дедлайн: до какой даты Путин хочет выйти на окраины Покровска

09:33

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшемуВидео

09:23

В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

08:34

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожарыВидео

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

06:56

Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и ЗеленскимВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять