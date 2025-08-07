ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

Генштаб ВСУ подтвердил удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае.

https://glavred.info/war/vsu-atakovali-vazhnye-obekty-v-rossii-chto-udalos-porazit-10687865.html Ссылка скопирована

Атака дронов на РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Силы обороны нанесли удары по целям России

ВСУ удалось поразить Афипский НПЗ

В ночь на 7 августа россияне жаловались на взрывы. Оказывается, украинским бойцам удалось поразить ряд важных объектов на территории РФ, среди которых – Афипский НПЗ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В пресс-службе Генштаба написали, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.

видео дня

Генштаб подтвердил удар по Афипскому нефтезаводу в Краснодарском крае. Предприятие ежегодно перерабатывает более 6 миллионов тонн нефти - это примерно 2% от всего объема, который перерабатывают в России.

Известно, что в результате попадания БпЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

"Боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сил обороны атаковали ряд других важных объектов на территории страны-агрессора России - результаты боевой работы уточняются.

"Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны системно применяют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа", - отметили в Генштабе ВСУ.

Взрывы в России - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 7 августа неизвестные дроны атаковали несколько регионов страны-агрессора России. Местные жители жаловались на взрывы и масштабные пожары.

Днем ранее в российском Брянске прогремели взрывы. В районе местной нефтебазы появился столб дыма после атаки БпЛА.

Напомним, в ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Первой мишенью стали объекты на территории этого аэродрома, откуда враг запускает ударные беспилотники "Шахед" по Украине. Повреждены места хранения и стартовые площадки дронов.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред