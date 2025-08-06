Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Кратко:
- Брянск атаковали дроны, прогремели взрывы
- Вероятно, была атакована нефтебаза
В ночь на 6 августа в российском Брянске прогремели взрывы. Город массированно атаковали неизвестные дроны. В районе местной нефтебазы появился столб дыма.
Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, налет на город начался около 5 утра. Было слышно более 10 мощных взрывов, несколько беспилотников было сбито.
Очевидцы сообщают о столбе густого черного дыма на месте падения обломков беспилотников в одном из районов Брянска.
Жители других районов области сообщают о звуках пролета дронов и взрывах.
Смотрите видео - В Брянске виден столб дыма в районе нефтебазы:
Атаки дронов на Россию - последние новости
Как писал Главред, Рязанский НПЗ прекратил работу двух установок после атаки украинских дронов. Как пишет Reuters, сейчас завод продолжает работу на установке CDU-6. Ее мощность составляет 23 200 тонн в сутки, что соответствует примерно 48% от общей перерабатывающей способности предприятия.
В ночь на 5 августа дроны атаковали Ростовскую область РФ. В результате на территории ж/д станции "Тацинская" вспыхнул пожар. Согласно открытым данным, через этот логистический центр осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы, а также погрузка зерна с близлежащего элеватора.
В ночь на 4 августа в Волгоградской области России прогремели взрывы. Под удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы. В частности, пожар вспыхнул на железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово. Как пишут OSINT-аналитики, это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам россиян
В ночь на 3 августа несколько городов страны-агрессора России оказались под атакой неизвестных дронов. В частности, взрывы раздавались в Воронеже и Сочи. Известно о пожаре на нефтебазе в Адлерском районе.
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