Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Ростовской области неизвестные дроны атаковали ж/д станцию: вспыхнул пожар

Анна Ярославская
5 августа 2025, 08:29
418
Через логистический центр в станице Тацинская осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы.
Атака дронов на Ростовскую область
Дроны массированно атаковали Ростовскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Беспилотники атаковали станицу Тацинская
  • В районе местной железнодорожной станции возник пожар

В ночь на 5 августа дроны атаковали Ростовскую область РФ. В результате на территории ж/д станции "Тацинская" вспыхнул пожар.

Как пишет Telegram-канал Astra, геолоцировала кадры очевидцев действительно сняты на станции "Тацинская" возле красной водонапорной башни. За пожаром на кадрах виден местный элеватор.

видео дня

Согласно открытым данным, через этот логистический центр осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы, а также погрузка зерна с близлежащего элеватора.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. По его словам, пострадавших нет.

"Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал", — написал Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, за ночь над территорией России сбиты 24 БПЛА: 13 – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Калужской области, 2 – над территорией Смоленской области.

Смотрите видео - Атака дронов на Ростовскую область:

скриншот

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 августа в Волгоградской области России прогремели взрывы. Под удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы. В частности, пожар вспыхнул на железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово. Как пишут OSINT-аналитики, это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам россиян.

Также взрыв был слышен над городом Михайловка.

Железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.

Напомним, в ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Первой мишенью стали объекты на территории этого аэродрома, откуда враг запускает ударные беспилотники "Шахед" по Украине. Повреждены места хранения и стартовые площадки дронов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Ростовская область война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война РФ против европейских стран: названы реальные возможности и силы россиян

Война РФ против европейских стран: названы реальные возможности и силы россиян

09:28Война
Нет света и воды, ранены дети: РФ нанесла массированный удар по Лозовой

Нет света и воды, ранены дети: РФ нанесла массированный удар по Лозовой

07:29Война
Президент Турции в ближайшие дни посетит Киев: о чем Эрдоган поговорит с Зеленским

Президент Турции в ближайшие дни посетит Киев: о чем Эрдоган поговорит с Зеленским

07:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

Китайский гороскоп на сегодня 5 августа: Кроликам - опасность, Тиграм - бешенство

Китайский гороскоп на сегодня 5 августа: Кроликам - опасность, Тиграм - бешенство

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

Последние новости

09:49

"Путина не будет среди живых": названое главное условие выживания диктатора РФ

09:44

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 августа (обновляется)

09:40

Сегодня вращение Земли ускорится: это может стать катастрофой для мира

09:28

Война РФ против европейских стран: названы реальные возможности и силы россиянВидео

09:12

"Обожаю": Наталья Могилевская показала мужа на прогулке по Киеву

Путин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – КоваленкоПутин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – Коваленко
08:34

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

В Ростовской области неизвестные дроны атаковали ж/д станцию: вспыхнул пожар

08:28

В Польше заговорили об отмене безвиза с Украиной: что говорят в ЦПД

08:10

Критерии того, что война подходит к концу: когда путин с окружением успокоятся?мнение

Реклама
07:29

Нет света и воды, ранены дети: РФ нанесла массированный удар по ЛозовойФотоВидео

07:00

Президент Турции в ближайшие дни посетит Киев: о чем Эрдоган поговорит с Зеленским

06:10

Начало месяца катастроф для РФмнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти букву X

05:37

Наступление в приоритете: обозреватель объяснил цель военных учений возле Украины

05:00

Знаков зодиака ждет вознаграждение и успех 5 августа: названы четыре счастливчика

04:35

Почему нельзя говорить "рани заживають": учитель дала ответВидео

04:12

Гороскоп на завтра 6 августа: Близнецам - захватывающие новости, Ракам - прибыль

03:45

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

03:05

Следующая жертва Кремля: неожиданный прогноз новой войны в ЕвропеВидео

02:20

Подводное кладбище: что находится на дне Большой голубой дыры

Реклама
02:17

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

01:30

Король Чарльз III избавляется от вещей покойной Елизаветы II: в Сети негодуют

01:10

Возможен ли прорыв: военный о неожиданной активности РФ возле одной из областей

00:00

РФ готовится к массированным атакам "Шахедами": эксперт раскрыл факты и новые локации

04 августа, понедельник
23:19

Посол США в НАТО пообещал хорошие новости для Украины и жестко высказался о Путине

22:53

Как избавиться от запотевания окон: домашние лайфхаки без кондиционера и химии

22:05

"Есть только два варианта": эксперт рассказал, сколько продлится война РФ с НАТОВидео

22:00

Удар украинского дрона в нефтяное сердце РФ: чем грозит остановка ключевого завода

21:58

За сутки россияне продвинулись на 3 км: назван самый угрожающий участок фронта

21:57

Свадьба, беременность и новое имя: звезда "Аферистов в сетях" нарушила молчание о личном

21:55

Путинист Киркоров попал в крупные проблемы в РФ - что случилось

21:18

Ошибиться невозможно: один верный признак моментально покажет нитратный арбузВидео

21:08

Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине

21:02

Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

20:59

Политолог раскрыл "главную миссию" Виткоффа в Москве: чего ожидают в Вашингтоне

20:36

"По-темному": Потап рассказал о своей страшной зависимости

20:35

Лаконичнее уже некуда: как выглядят самые короткие фамилии украинцев

20:33

"Чрезвычайно сложно и больно": Денисенко призналась, кто стал инициатором ее развода

20:15

Консервация в банках больше не "взлетит на воздух": поможет секретная добавкаВидео

20:01

Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

Реклама
19:51

За кулисами обороны Покровска: военный раскрыл причину странной тактики РФ

19:47

Грозовые ливни вытеснят жару: когда в Украине изменится погода

19:34

У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю

19:30

Их ели почти все: в Украине растут "волшебные" грибы, которые светятся в темнотеВидео

19:11

С ИИ, топ-платформой и автономностью: цены и характеристики нового Pixel 10Видео

19:10

Уникальный охотник за "шахедами": что готовят ВСУмнение

18:55

Apple готовит "убийцу" ChatGPT: что скрывает новый поисковик с ИИ

18:31

"Им все равно, сколько людей в Украине гибнет": Трамп решительно пригрозил Индии

18:15

Ультиматум Трампа: США согласовали решение по санкциям – советник Зеленского

18:14

КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронтеФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя Каменских
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять