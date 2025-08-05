В Ростовской области неизвестные дроны атаковали ж/д станцию: вспыхнул пожар

Через логистический центр в станице Тацинская осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы.

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Дроны массированно атаковали Ростовскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Беспилотники атаковали станицу Тацинская

В районе местной железнодорожной станции возник пожар

В ночь на 5 августа дроны атаковали Ростовскую область РФ. В результате на территории ж/д станции "Тацинская" вспыхнул пожар.

Как пишет Telegram-канал Astra, геолоцировала кадры очевидцев действительно сняты на станции "Тацинская" возле красной водонапорной башни. За пожаром на кадрах виден местный элеватор.

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Согласно открытым данным, через этот логистический центр осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы, а также погрузка зерна с близлежащего элеватора.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. По его словам, пострадавших нет.

"Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал", — написал Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, за ночь над территорией России сбиты 24 БПЛА: 13 – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Калужской области, 2 – над территорией Смоленской области.

Смотрите видео - Атака дронов на Ростовскую область:

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 августа в Волгоградской области России прогремели взрывы. Под удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы. В частности, пожар вспыхнул на железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово. Как пишут OSINT-аналитики, это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам россиян.

Также взрыв был слышен над городом Михайловка.

Железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.

Напомним, в ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Первой мишенью стали объекты на территории этого аэродрома, откуда враг запускает ударные беспилотники "Шахед" по Украине. Повреждены места хранения и стартовые площадки дронов.

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