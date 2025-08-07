'Это окончательный сигнал Трампу': какой признак выдал истинные планы Путина

Основные тезисы Новака:
- В РФ до сих пор заявляют, что санкции США для России не имеют никакого значения, поэтому война продолжится
- Действия Путина уже окончательно указывают, что он не является договороспособным
- Поэтому США стоит прекратить разговоры с РФ и начать действовать с ней, как с Ираном, говорит эксперт
Страна-агрессор Россия не собирается менять свои действия и планирует продолжать дальше войну против Украины. Российский диктатор Владимир Путин своими действиями окончательно показал, что он не является договороспособным.
Поэтому разговоры с Россией следует прекратить, и США должны действовать с ней так, как они действовали с Ираном. Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.
"Путин, его пресс-секретарь, Медведев и Лавров хором поют, что американские санкции для России не имеют никакого значения, поэтому она продолжит движение к достижению целей "СВО". То есть продолжается агрессивная антиамериканская и даже антитрамповская риторика, а это свидетельствует о том, что Россия не собирается менять свои действия и будет продолжать дальше войну против Украины", - сказал Новак.
Эксперт отмечает, что это является окончательным сигналом Трампу о том, что Путин не является договороспособным, и что разговоры с РФ следует прекратить - в отношении нее следует действовать так же, как и с Ираном.
"Напомню, что уже десятки лет Иран находится под санкциями США и ЕС, а последние решительные совместные действия Израиля и Штатов продемонстрировали, что американцы способны действовать жестко и агрессивно. Думаю, что после 8 августа мы увидим такие же активные действия США и в отношении России", - добавил эксперт.
Возможный саммит Зеленского, Трампа и Путина - последние новости
Как сообщал Главред, Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным. После визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Трамп решил поговорить с Зеленским. После этого Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.
Также стало известно, что Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и Зеленским. Переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение двух недель.
Напомним, Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом. Президент Украины также назвал ключевые приоритеты Киева.
О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
