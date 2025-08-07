Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

Алёна Воронина
7 августа 2025, 13:24
115
Путин своими действиями уже окончательно показал, что он является недоговороспособным, и что разговоры с РФ уже следует прекратить, говорит эксперт.
'Это окончательный сигнал Трампу': какой признак выдал истинные планы Путина
Какой признак выдал настоящие планы Путина, сказал Новак/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, facebook.com/WhiteHouse

Основные тезисы Новака:

  • В РФ до сих пор заявляют, что санкции США для России не имеют никакого значения, поэтому война продолжится
  • Действия Путина уже окончательно указывают, что он не является договороспособным
  • Поэтому США стоит прекратить разговоры с РФ и начать действовать с ней, как с Ираном, говорит эксперт

Страна-агрессор Россия не собирается менять свои действия и планирует продолжать дальше войну против Украины. Российский диктатор Владимир Путин своими действиями окончательно показал, что он не является договороспособным.

Поэтому разговоры с Россией следует прекратить, и США должны действовать с ней так, как они действовали с Ираном. Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

видео дня

"Путин, его пресс-секретарь, Медведев и Лавров хором поют, что американские санкции для России не имеют никакого значения, поэтому она продолжит движение к достижению целей "СВО". То есть продолжается агрессивная антиамериканская и даже антитрамповская риторика, а это свидетельствует о том, что Россия не собирается менять свои действия и будет продолжать дальше войну против Украины", - сказал Новак.

Эксперт отмечает, что это является окончательным сигналом Трампу о том, что Путин не является договороспособным, и что разговоры с РФ следует прекратить - в отношении нее следует действовать так же, как и с Ираном.

"Напомню, что уже десятки лет Иран находится под санкциями США и ЕС, а последние решительные совместные действия Израиля и Штатов продемонстрировали, что американцы способны действовать жестко и агрессивно. Думаю, что после 8 августа мы увидим такие же активные действия США и в отношении России", - добавил эксперт.

Возможный саммит Зеленского, Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным. После визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Трамп решил поговорить с Зеленским. После этого Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.

Также стало известно, что Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и Зеленским. Переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение двух недель.

Напомним, Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом. Президент Украины также назвал ключевые приоритеты Киева.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США Андрей Новак Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

13:35Война
"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

13:24Мир
Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

Последние новости

13:35

"Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

13:35

ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

13:24

"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

12:54

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:46

Цены на воду могут вырасти в несколько раз: нардеп озвучил неутешительный прогноз

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
12:37

Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы

12:20

В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: деталиФотоВидео

12:16

Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капустыВидео

12:11

Латинские буквы и зеленый цвет: что означают новые номерные знаки на автоВидео

Реклама
12:02

Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало известно, как Мэттью Макконихи потерял роль в "Титанике"

11:48

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

11:39

"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

11:21

Волочкову застукали в самолете за непристойным поведением: видео попало в сетьВидео

11:18

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

11:11

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

11:09

В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты

11:08

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

11:02

Украине стоит прекратить оглядываться на Россию: Александр Алферов - о разнице в истории Украины и РФ

10:55

Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

Реклама
10:48

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

10:36

Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом

10:10

Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольшеВидео

10:00

София Ротару прогулялась по Киеву и удивила своим видом

09:58

Россиянам поставили дедлайн: до какой даты Путин хочет выйти на окраины Покровска

09:33

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшемуВидео

09:23

В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

08:34

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожарыВидео

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

06:56

Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и ЗеленскимВидео

06:10

Что делает Трамп с Путиным из-за войны в Украинемнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

04:52

Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России

04:30

Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

04:00

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

03:04

86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что произошло с режиссером

Реклама
03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с доставщиком пиццы за 17 секунд

02:30

США выбирают между давлением и сделкой: введет ли Трамп санкции против КитаяВидео

02:11

"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошлоВидео

01:39

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

00:57

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

00:16

Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сетьВидео

06 августа, среда
23:56

Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подросткаВидео

23:45

"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

22:57

Малоизвестный знак может опустошить кошелек: что надо знать украинским водителямВидео

22:47

"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять