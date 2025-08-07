"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

Вы узнаете:
Погода в Украине в пятницу, 8 августа, будет весь день сухой и солнечной.
Температура воздуха будет без особых изменений. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29 градусов, на юге и юго-востоке +29...+33 градуса.
В то же время синоптик отметила, что ночи в Украине уже много где немного холодные, поэтому не стоит откладывать подальше теплые вещи.
"Но это только ночью, днем будет комфортно тепло", - отметила Диденко.
Погода в Киеве 8 августа
В столице Украины в пятницу ожидается температура воздуха около +25 градусов. Осадков не будет.
