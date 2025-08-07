"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

Синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми украинцам в следующий день.

Погода в Украине - украинцев предупредили об изменениях в погоде/ фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине в пятницу, 8 августа, будет весь день сухой и солнечной.

Температура воздуха будет без особых изменений. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29 градусов, на юге и юго-востоке +29...+33 градуса.

В то же время синоптик отметила, что ночи в Украине уже много где немного холодные, поэтому не стоит откладывать подальше теплые вещи.

"Но это только ночью, днем будет комфортно тепло", - отметила Диденко.

Погода в Украине 8 августа/ Facebook Диденко

Погода в Украине 8 августа/ meteoprog

Погода в Киеве 8 августа

В столице Украины в пятницу ожидается температура воздуха около +25 градусов. Осадков не будет.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

