Вода людям по пояс, транспорт затопило изнутри: в Киеве непогода натворила беды

Коммунальщики начали бороться с последствиями сильной грозы.

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Некоторые улицы в Киеве частично затопило / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какие последствия ливня в Киеве

Какой будет погода в столице до конца дня

6 августа по Киеву и области пронеслась мощная гроза с крупным градом и сильным ветром. Из-за непогоды в городе буквально "плавают" машины, а людям вода аж по пояс.

В Сети публикуют десятки видео, на которых видны все последствия грозы. В частности в одном из местных супермаркетов пробило потолок, а троллейбус затопило изнутри. Также в Киеве из-за погоды оторвало часть фасада многоэтажки.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео последствий непогоды в Киеве:

В КГГА сообщили, что за короткое время в центральных районах города, а именно Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков. Сейчас работники гидрослужб убирают воду и дежурят возле проблемных участков.

"К работам привлекли 91 единицу спецтехники и оборудования: мотопомпы, гидромониторы, передвижные насосные станции и тому подобное. Из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта. Впрочем движение на большинстве улиц остается открытым. Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.

Пострадала в результате непогоды и Киевская область. Из-за сильного дождя и ветра произошло отключение света в части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов. Об этом сообщили в ДТЭК.

Сообщение ДТЭК об отключении света в Киевской области / фото: скриншот

Какой будет погода в Киеве к вечеру

До конца дня, согласно данным meteoprog, вероятность осадков в столице равна 10-30%. На замену осадкам и порывам ветра придет жара до +28 градусов и небольшая облачность.

Погода в Киеве 6 августа / фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что погода по всей Украине 6 августа будет теплой и преимущественно без осадков. В то же время в некоторых областях таки будут сильные грозовые дожди.

Накануне стало известно, что 6 августа через территорию нашей страны с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт, который станет причиной колебания давления и влажности. Из-за этого возможно кратковременное снижение температуры, однако оно будет не существенным.

Напомним, в четверг, 7 августа, Украина уже окажется в тылу атмосферного фронта, поэтому практически повсеместно будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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