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Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду

Мария Николишин
5 августа 2025, 11:19
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Синоптик рассказала, чего ждать от погоды уже 6 августа.
Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду
Прогноз погоды на 6 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в среду
  • В каких областях пройдут сильные грозовые дожди

Погода в Украине в среду, 6 августа, будет преимущественно сухой и жаркой, но некоторые области будет заливать дождем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По ее словам, в среду усилится жара. Температура в разных регионах Украины температура будет такой:

видео дня
  • на юге ожидается в течение дня +33...+37 градусов;
  • в восточных областях предполагается +29...+33 градуса;
  • в центральной части +28...+33 градуса;
  • в северных областях +25...+28 градусов;
  • в западной части будет прохладнее всего, +21...+25 градусов.
Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду
Температура в Украине / фото: Диденко

Синоптик добавила, что атмосферный фронт 6 августа принесет грозовые дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, часть Полтавской и Черкасской областей. В то же время, на остальной территории Украины будет сухая погода.

Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду
Погода на 6 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 6 августа ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в столице до +26 градусов.

"При грозе может сильно лить, рвануть шквалистый ветер и град. Осторожно", - подчеркнула Диденко.

Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Кроме того, после прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов.

Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Диденко говорила, что во вторник, 5 августа, погода отметится преимущественно жаркой температурой во многих областях. В Украине температура воздуха составит +24...+29 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в первой половине недели за счет влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности, на большей части территории страны пройдут дожди разной интенсивности.

В то же время, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха заявляла, что в первые дни августа не стоит ожидать стабильной погоды с постоянным антициклоном и без осадков. Но уже ориентировочно с 7 августа в Украину придет стабильная погода с прояснениями.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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