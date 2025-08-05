Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду

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- Какой будет погода в среду
- В каких областях пройдут сильные грозовые дожди
Погода в Украине в среду, 6 августа, будет преимущественно сухой и жаркой, но некоторые области будет заливать дождем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
По ее словам, в среду усилится жара. Температура в разных регионах Украины температура будет такой:
- на юге ожидается в течение дня +33...+37 градусов;
- в восточных областях предполагается +29...+33 градуса;
- в центральной части +28...+33 градуса;
- в северных областях +25...+28 градусов;
- в западной части будет прохладнее всего, +21...+25 градусов.
Синоптик добавила, что атмосферный фронт 6 августа принесет грозовые дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, часть Полтавской и Черкасской областей. В то же время, на остальной территории Украины будет сухая погода.
Погода в Киеве
В Киеве 6 августа ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в столице до +26 градусов.
"При грозе может сильно лить, рвануть шквалистый ветер и град. Осторожно", - подчеркнула Диденко.
Кроме того, после прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Диденко говорила, что во вторник, 5 августа, погода отметится преимущественно жаркой температурой во многих областях. В Украине температура воздуха составит +24...+29 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в первой половине недели за счет влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности, на большей части территории страны пройдут дожди разной интенсивности.
В то же время, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха заявляла, что в первые дни августа не стоит ожидать стабильной погоды с постоянным антициклоном и без осадков. Но уже ориентировочно с 7 августа в Украину придет стабильная погода с прояснениями.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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