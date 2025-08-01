Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо помочь кроликам найти морковку

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно найти морковку среди кроликов.
Головоломка от Jagranjosh не самая простая. Чтобы ее разгадать, понадобится внимательно изучить картинку и разобраться, в чем фишка.
На картинке – много кроликов с разного цвета шерсть. Они ищут морковку. Наша задача – помочь кроликам найти морковку.
Дается целых 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти морковку? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, и там найдете морковку. Правильный ответ обведен желтым кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества комбинаций 256, нам нужно найти 229. Причем всего за 9 секунд.
Также у нас есть еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество букв F. Нам же надо отыскать спрятанную среди них E.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество чисел 25. Однако среди них есть и буква S, которую нам нужно найти за 5 секунд.
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