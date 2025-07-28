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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти число 229

Андрей Ганчук
28 июля 2025, 05:30
66
Попробуйте разгадать интересную, но достаточно непростую оптическую иллюзию – чтобы отыскать нужное нам число, надо проявить хорошую смекалку.
загадка
Найдите цифру 229 за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно найти комбинацию среди множества цифр 256.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку и немного подумать.

На картинке – таблица со множеством цифр 256. Наша задача – найти комбинацию 229.

видео дня

Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете цифру / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 229? Ловите подсказку: посмотрите в левый верхний угол картинки, а потом чуть ниже. Правильный ответ выделен прямоугольником.

Разгадка
Если нашли цифру, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На желтой табличке, где множество цифр, надо найти одну-единственную 9. Причем всего за девять секунд.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Показано две картинки, на которых собака с поводком в зубах, похоже, готовиться отправиться гулять. Нам нужно разобраться, чем отличается вторая картинка от первой.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где множество комбинаций 49, спрятана 94. Ее нам нужно отыскать за 7 секунд.

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