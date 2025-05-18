Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 9

Попробуйте разгадать легкую, но немного запутанную оптическую иллюзию – чтобы ее разгадать, достаточно будет проявить немного внимания и смекалки.

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Найдите цифру 9 за несколько секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают отвлечься и приятно провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти цифру 9 всего за девять секунд.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая, вы сможете разгадать ее практически без проблем. Правда, для этого понадобится внимательно рассмотреть картинку.

На картинке – множество цифр в разном порядке. Наша задача – найти среди них цифру 9.

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Дается всего девять секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Jagranjosh

Не удалось отыскать нужную цифру? Ловите подсказку: 9 спрятана в левом углу на картинке. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли цифру 9, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показана таблица с множеством букв F. Наша задача – найти среди них одну-единственную букву E.

Также можно разгадать и другой ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано очень много цифр 55. Где-то среди них, казалось бы, цифра 55, но с ошибкой. Ее нам и предстоит отыскать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано много цифр 25. Нам же нужно найти среди них букву S. Причем всего за 5 секунд.

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