Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода

Синоптик рассказала, что сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт.

https://glavred.info/synoptic/dozhdi-i-livni-otstupyat-nazvan-den-kogda-v-ukraine-budet-solnechnaya-pogoda-10687580.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 7 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

В каких областях будет дождь с грозами

Какой будет погода в четверг

Погода в Украине сегодня, 6 августа, будет зависеть от атмосферного фронта, но уже 7 августа все изменится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 6 августа

По ее словам, сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому жителям запада, севера и центра стоит ожидать дождей с грозами.

видео дня

"Возможны сильные ливни, шквалы и град! Юг и центр будут принадлежать сухой погоде", - подчеркнула она.

Погода на 6 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 7 августа

Синоптик добавила, что в четверг, 7 августа, Украина уже окажется в тылу этого атмосферного фронта, поэтому практически повсюду будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

В разных регионах температура будет такой:

на западе +20...+24;

на севере +22...+26;

в центре +24...+29;

на востоке +26...+32;

на юге +30...+33 градуса.

Погода на 7 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве 7 августа

В то же время, в Киеве 7 августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украине станет меньше дождей

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Наталья Птуха говорила, что до 6 августа в Украине будет сохраняться неустойчивая погода. Но уже с 7 августа все может измениться. Вероятно, атмосферное давление повысится, а поле этого давления будет способствовать более стабильной погоде, прояснениям и меньшим осадкам.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что 6 августа опасно будет в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях. Там ожидаются грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что атмосферный фронт 6 августа принесет грозовые дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, часть Полтавской и Черкасской областей. В то же время, на остальной территории Украины будет сухая погода.

В то же время, Наталья Птуха сообщала, что в течение следующих нескольких дней в Украине ожидается минимальное количество осадков или даже их отсутствие.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред