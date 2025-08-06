Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода

Вы узнаете:
- В каких областях будет дождь с грозами
- Какой будет погода в четверг
Погода в Украине сегодня, 6 августа, будет зависеть от атмосферного фронта, но уже 7 августа все изменится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 6 августа
По ее словам, сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому жителям запада, севера и центра стоит ожидать дождей с грозами.
"Возможны сильные ливни, шквалы и град! Юг и центр будут принадлежать сухой погоде", - подчеркнула она.
Погода в Украине 7 августа
Синоптик добавила, что в четверг, 7 августа, Украина уже окажется в тылу этого атмосферного фронта, поэтому практически повсюду будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха.
В разных регионах температура будет такой:
- на западе +20...+24;
- на севере +22...+26;
- в центре +24...+29;
- на востоке +26...+32;
- на юге +30...+33 градуса.
Погода в Киеве 7 августа
В то же время, в Киеве 7 августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса.
Когда в Украине станет меньше дождей
Начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Наталья Птуха говорила, что до 6 августа в Украине будет сохраняться неустойчивая погода. Но уже с 7 августа все может измениться. Вероятно, атмосферное давление повысится, а поле этого давления будет способствовать более стабильной погоде, прояснениям и меньшим осадкам.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что 6 августа опасно будет в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях. Там ожидаются грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра - 15-20 м/с.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что атмосферный фронт 6 августа принесет грозовые дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, часть Полтавской и Черкасской областей. В то же время, на остальной территории Украины будет сухая погода.
В то же время, Наталья Птуха сообщала, что в течение следующих нескольких дней в Украине ожидается минимальное количество осадков или даже их отсутствие.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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