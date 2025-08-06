Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода

Мария Николишин
6 августа 2025, 13:55
74
Синоптик рассказала, что сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт.
Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода
Прогноз погоды на 7 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • В каких областях будет дождь с грозами
  • Какой будет погода в четверг

Погода в Украине сегодня, 6 августа, будет зависеть от атмосферного фронта, но уже 7 августа все изменится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 6 августа

По ее словам, сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому жителям запада, севера и центра стоит ожидать дождей с грозами.

видео дня

"Возможны сильные ливни, шквалы и град! Юг и центр будут принадлежать сухой погоде", - подчеркнула она.

Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода
Погода на 6 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 7 августа

Синоптик добавила, что в четверг, 7 августа, Украина уже окажется в тылу этого атмосферного фронта, поэтому практически повсюду будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха.

Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

В разных регионах температура будет такой:

  • на западе +20...+24;
  • на севере +22...+26;
  • в центре +24...+29;
  • на востоке +26...+32;
  • на юге +30...+33 градуса.
Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода
Погода на 7 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве 7 августа

В то же время, в Киеве 7 августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса.

Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украине станет меньше дождей

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Наталья Птуха говорила, что до 6 августа в Украине будет сохраняться неустойчивая погода. Но уже с 7 августа все может измениться. Вероятно, атмосферное давление повысится, а поле этого давления будет способствовать более стабильной погоде, прояснениям и меньшим осадкам.

Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода
Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что 6 августа опасно будет в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях. Там ожидаются грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что атмосферный фронт 6 августа принесет грозовые дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, часть Полтавской и Черкасской областей. В то же время, на остальной территории Украины будет сухая погода.

В то же время, Наталья Птуха сообщала, что в течение следующих нескольких дней в Украине ожидается минимальное количество осадков или даже их отсутствие.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Решающий момент": в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине

"Решающий момент": в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине

14:40Украина
Вода людям по пояс, транспорт затопило изнутри: в Киеве непогода натворила беды

Вода людям по пояс, транспорт затопило изнутри: в Киеве непогода натворила беды

14:38Синоптик
Китайские наемники в Украине: Пекин ответил на громкое заявление Зеленского

Китайские наемники в Украине: Пекин ответил на громкое заявление Зеленского

14:09Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на сегодня 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

Гороскоп Таро на сегодня 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Последние новости

15:02

Были ли ваши предки казаками: обо всем расскажет фамилия

14:49

Послушайте сами: жена Виктора Павлика показала, как боролась за своего сынаВидео

14:40

"Решающий момент": в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине

14:40

"Это позор": Элина Свитолина пострадала после проигрыша в турнире

14:38

Вода людям по пояс, транспорт затопило изнутри: в Киеве непогода натворила беды

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
14:21

Гороскоп Таро на завтра 7 августа: Раку - навести порядок, Рыбам - идти вперед

14:09

Китайские наемники в Украине: Пекин ответил на громкое заявление Зеленского

13:55

Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода

13:46

"Планов много": как выглядит сын Константина Грубича после потери руки на фронте

Реклама
13:41

Кабмин увеличил выплаты некоторым украинцам: сколько обещают денег

13:29

Зеркало души: 4 знака зодиака с самыми красивыми глазами

13:28

В Украине существенно обвалятся цены на популярный овощ: в чем причина

13:20

"Это ловушка": в ЦПД объяснили, почему Украине не выгодно перемирие с РФ в небе

12:52

Почему 7 августа нельзя злословить и веселиться: какой церковный праздник

12:41

Решающая встреча: Уиткофф займет жесткую позицию с Путиным перед дедлайном - NYP

12:29

"Потап на подтанцовке": в сети высмеяли танцоров российской звездыВидео

12:15

"Кошмарят": офицер сообщил, что РФ перебросила под Покровск элитное подразделение

12:08

Зеленский согласовал новые спецоперации СБУ: детали совещания с Малюком

11:45

"Врагу будет очень трудно": командующий ДШВ сказал, что ждет россиян на Сумщине

11:40

Семь ножевых ударов: Эктор Хименес-Браво еле выжил - что случилось

Реклама
11:40

Дом без жужжания: как прогнать насекомых, не испортив интерьер

11:22

Вероятные сроки завершения войны в Украине: сценарий с обвалом экономики РФ

11:16

США решились давить на Россию, у Трампа лопнуло терпение - экономист

11:00

Лилия Подкопаева показала редкое фото своей маленькой дочери-копии

10:32

Враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области: отключены 2,5 тыс абонентов

10:19

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

10:14

Россияне сбросили авиабомбы на базу отдыха на Запорожье, есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:10

Кремль заплатит высокую цену: в FT узнали, что будет, если Путин не согласится на мир

09:56

Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле: в чем причина

09:46

"С таким диагнозом": путинист Киркоров борется с тяжелым недугом за границей

09:46

Операция успешная: Сырский сообщил о выполнении ВСУ задач на Курщине

09:20

"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

09:07

Что Путин собирается предложить Зеленскому и Трампу?мнение

08:55

Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержантЭксклюзив

08:44

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

08:19

Венгрия и Словакия могут отказаться от газа из РФ: названо главное условиеВидео

07:32

Загнал себя в тупик: в ISW сказали, почему Путин не может закончить войну в Украине

06:56

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазыВидео

Реклама
06:05

Почему Европа не сможет себя защитить в случае войны с Путиныммнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти панаму

05:30

Фиаско России: как война в Европе принесет победу УкраинеВидео

04:55

Почему нельзя говорить "я маю протилежну думку": ответ удивит всехВидео

04:30

Фортуна наконец улыбнулась: шесть знаков зодиака получат достаток 6 августа

03:36

Жизнь перевернется с ног на голову: 6 августа подготовило сюрпризы двум знакам

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой в огороде за 31 секунду

02:33

Украина может перекрыть транзит нефти РФ по "Дружбе": неожиданный прогнозВидео

01:36

Гороскоп на завтра 7 августа: Весам - большой успех, Скорпионам - конфликт

05 августа, вторник
23:49

"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять