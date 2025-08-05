Температура упадет на один день: когда Украину накроет похолодание

Скоро ряд областей накроет кратковременное снижение температуры воздуха.

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Погода в Украине - когда Украину накроет похолодание/ фото: УНИАН

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В каких областях на один день немного снизится температура воздуха

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни не обещает заметной длительной прохлады. Однако в среду, 6 августа, из-за атмосферного фронта может быть кратковременное снижение температуры.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии УНИАН. Она отметила, что в ближайшие дни погода в нашем государстве будет достаточно разной в зависимости от областей.

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Синоптик рассказала, что 6 августа через территорию нашей страны с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт, который станет причиной колебания давления и влажности. Из-за этого возможно кратковременное снижение температуры, однако оно будет не существенным.

"Будут осадки у нас по западным областям, северным в дневные часы, это также и центральные. 7 августа этот атмосферный фронт уже продвинется в восточном направлении. Поэтому 7 числа ночью еще кое-где по северным, центральным будет оставаться, но днем уже там не будет осадков. И днем - только в восточных областях", - отметила Птуха.

В дальнейшем в течение следующих нескольких дней в Украине ожидается минимальное количество осадков или даже их отсутствие.

"А вот температурные показатели, учитывая различные наши регионы, сильных изменений не претерпят. Южная часть остается у нас ночью +18°...+23°, а днем +30°...+34°. И местами эта сильная жара еще может быть +35°...+37°", - сказала синоптик.

Она отметила, что на остальной территории Украины также будут фактически сохраняться такие же показатели, которые и сейчас: ночью +14°...+19°, днем +24°...+29°.

Только 6 августа в западных областях ожидается +20°...+25°. Но уже на следующий день, 7 августа, там будет +22°...+27°.

В ответ на вопрос, будет ли удерживаться жара в Украине до конца лета, Птуха сказала, что в той перспективе, которую можно озвучивать, каких-то существенных колебаний не ожидается.

Погода в Украине 6 августа/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дождей станет больше - украинцев предупредили о сильных осадках в нескольких областях. Погодные условия изменятся в ряде областей Украины. В некоторых регионах увеличится количество осадков.

Также ранее сообщалось, что грозовые ливни вытеснят жару - когда в Украине изменится погода. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.

Напомним, сильная жара и дожди с градом - украинцев призвали быть осторожными в среду. Синоптик рассказала, чего ждать от погоды уже 6 августа.

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О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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