Почему 7 августа нельзя злословить и веселиться: какой церковный праздник

7 августа не следует устраивать громкие гуляния, веселье - это день чествования святого мученика.

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7 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

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Какой церковный праздник 7 августа

Что нельзя делать 7 августа

Народные приметы и традиции

В четверг, 7 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного мученика Дометия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 августа

Дометий родился в Персии в языческой семье и воспитывался в традициях зороастризма. Однако еще в молодости он начал искать истинную веру, и, узнав о христианском учении, принял крещение. После этого он покинул родную землю и поселился в Сирии.

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Дометий поступил в один из монастырей близ Нисибии, где стал монахом. Проявлял чрезвычайное смирение и ревность к Богу. Впоследствии он поселился в пещере недалеко от города, ведя аскетическую жизнь в молитве, посте и одиночестве.

Бог даровал ему дар чудотворения и изгнания бесов, и многие язычники обращались ко Христу благодаря его молитвам и примеру святости. Во времена преследовавшего христиан императора Юлиана Отступника (361–363) святой Дометий был схвачен, когда находился в пещере со своими учениками. Его забили камнями вместе с двумя учениками, потому что он не отрекся от Христа и не вышел из пещеры, зная, что его ждет смерть.

Что нельзя делать 7 августа

Запрещается купаться в открытых водоемах - после Дометия вода "прячется" - она становится холодной и "тянет" ко дну.

Нельзя ссориться, злословить - важно сохранять внутреннее спокойствие и мир.

Не следует устраивать громкие гуляния, веселье - это день чествования святого мученика.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день - до сухой осени и мягкой зимы;

утром 7 августа дождь - осенью будет много грибов, но и затяжных дождей;

утром над землей стелется густой туман - к теплому и продолжительному бабьему лету;

лягушки громко квакают - ждите длинную и теплую осень;

сильный, порывистый ветер в этот день указывает на раннюю зиму.

В народе 7 августа называлось Дометий Грядочник. Потому что в этот период обычно уже завершались полевые работы.

Именины 7 августа

Какие завтра именины: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр.

Талисманом человека, рожденного 7 августа, является лазурит. Камень небесно-синего оттенка, который издавна считался символом счастья и добрых перемен. Ему приписывали способность дарить душевное равновесие, гармонизировать эмоции и наполнять человека внутренним спокойствием.

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