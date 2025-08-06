Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 7 августа нельзя злословить и веселиться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
6 августа 2025, 12:52
38
7 августа не следует устраивать громкие гуляния, веселье - это день чествования святого мученика.
7 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать
7 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 7 августа
  • Что нельзя делать 7 августа
  • Народные приметы и традиции

В четверг, 7 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного мученика Дометия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 августа

Дометий родился в Персии в языческой семье и воспитывался в традициях зороастризма. Однако еще в молодости он начал искать истинную веру, и, узнав о христианском учении, принял крещение. После этого он покинул родную землю и поселился в Сирии.

видео дня

Дометий поступил в один из монастырей близ Нисибии, где стал монахом. Проявлял чрезвычайное смирение и ревность к Богу. Впоследствии он поселился в пещере недалеко от города, ведя аскетическую жизнь в молитве, посте и одиночестве.

Бог даровал ему дар чудотворения и изгнания бесов, и многие язычники обращались ко Христу благодаря его молитвам и примеру святости. Во времена преследовавшего христиан императора Юлиана Отступника (361–363) святой Дометий был схвачен, когда находился в пещере со своими учениками. Его забили камнями вместе с двумя учениками, потому что он не отрекся от Христа и не вышел из пещеры, зная, что его ждет смерть.

Что нельзя делать 7 августа

Запрещается купаться в открытых водоемах - после Дометия вода "прячется" - она становится холодной и "тянет" ко дну.

Нельзя ссориться, злословить - важно сохранять внутреннее спокойствие и мир.

Не следует устраивать громкие гуляния, веселье - это день чествования святого мученика.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • солнечный и теплый день - до сухой осени и мягкой зимы;
  • утром 7 августа дождь - осенью будет много грибов, но и затяжных дождей;
  • утром над землей стелется густой туман - к теплому и продолжительному бабьему лету;
  • лягушки громко квакают - ждите длинную и теплую осень;
  • сильный, порывистый ветер в этот день указывает на раннюю зиму.

В народе 7 августа называлось Дометий Грядочник. Потому что в этот период обычно уже завершались полевые работы.

Именины 7 августа

Какие завтра именины: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр.

Талисманом человека, рожденного 7 августа, является лазурит. Камень небесно-синего оттенка, который издавна считался символом счастья и добрых перемен. Ему приписывали способность дарить душевное равновесие, гармонизировать эмоции и наполнять человека внутренним спокойствием.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это ловушка": в ЦПД объяснили, почему Украине не выгодно перемирие с РФ в небе

"Это ловушка": в ЦПД объяснили, почему Украине не выгодно перемирие с РФ в небе

13:20Украина
Решающая встреча: Уиткофф займет жесткую позицию с Путиным перед дедлайном - NYP

Решающая встреча: Уиткофф займет жесткую позицию с Путиным перед дедлайном - NYP

12:41Война
Зеленский согласовал новые спецоперации СБУ: детали совещания с Малюком

Зеленский согласовал новые спецоперации СБУ: детали совещания с Малюком

12:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

Гороскоп Таро на сегодня 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

Гороскоп Таро на сегодня 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

Последние новости

13:46

"Планов много": как выглядит сын Константина Грубича после потери руки на фронте

13:41

Кабмин увеличил выплаты некоторым украинцам: сколько обещают денег

13:29

Зеркало души: 4 знака зодиака с самыми красивыми глазами

13:28

В Украине существенно обвалятся цены на популярный овощ: в чем причина

13:20

"Это ловушка": в ЦПД объяснили, почему Украине не выгодно перемирие с РФ в небе

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
12:52

Почему 7 августа нельзя злословить и веселиться: какой церковный праздник

12:41

Решающая встреча: Уиткофф займет жесткую позицию с Путиным перед дедлайном - NYP

12:29

"Потап на подтанцовке": в сети высмеяли танцоров российской звездыВидео

12:15

"Кошмарят": офицер сообщил, что РФ перебросила под Покровск элитное подразделение

Реклама
12:08

Зеленский согласовал новые спецоперации СБУ: детали совещания с Малюком

11:45

"Врагу будет очень трудно": командующий ДШВ сказал, что ждет россиян на Сумщине

11:40

Семь ножевых ударов: Эктор Хименес-Браво еле выжил - что случилось

11:40

Дом без жужжания: как прогнать насекомых, не испортив интерьер

11:22

Вероятные сроки завершения войны в Украине: сценарий с обвалом экономики РФ

11:16

США решились давить на Россию, у Трампа лопнуло терпение - экономист

11:00

Лилия Подкопаева показала редкое фото своей маленькой дочери-копии

10:32

Враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области: отключены 2,5 тыс абонентов

10:19

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

10:14

Россияне сбросили авиабомбы на базу отдыха на Запорожье, есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:10

Кремль заплатит высокую цену: в FT узнали, что будет, если Путин не согласится на мир

Реклама
09:56

Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле: в чем причина

09:46

"С таким диагнозом": путинист Киркоров борется с тяжелым недугом за границей

09:46

Операция успешная: Сырский сообщил о выполнении ВСУ задач на Курщине

09:20

"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

09:07

Что Путин собирается предложить Зеленскому и Трампу?мнение

08:55

Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержантЭксклюзив

08:44

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

08:19

Венгрия и Словакия могут отказаться от газа из РФ: названо главное условиеВидео

07:32

Загнал себя в тупик: в ISW сказали, почему Путин не может закончить войну в Украине

06:56

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазыВидео

06:05

Почему Европа не сможет себя защитить в случае войны с Путиныммнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти панаму

05:30

Фиаско России: как война в Европе принесет победу УкраинеВидео

04:55

Почему нельзя говорить "я маю протилежну думку": ответ удивит всехВидео

04:30

Фортуна наконец улыбнулась: шесть знаков зодиака получат достаток 6 августа

03:36

Жизнь перевернется с ног на голову: 6 августа подготовило сюрпризы двум знакам

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой в огороде за 31 секунду

02:33

Украина может перекрыть транзит нефти РФ по "Дружбе": неожиданный прогнозВидео

Реклама
01:36

Гороскоп на завтра 7 августа: Весам - большой успех, Скорпионам - конфликт

05 августа, вторник
23:49

"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

22:52

Жена Виктора Павлика рассказала об опухоли в груди

22:47

"Если бы не это": Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом

22:21

Любит молодых девчонок: путиниста Петросяна засекли в компании молодой барышни

21:49

Гранты на ИИ, а где украинский "Стингер"?мнение

21:46

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

21:39

РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа - Bloomberg

21:37

"Мы не имеем другого выбора": Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

21:29

"Дальше будет видно": Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять