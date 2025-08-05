6 августа Преображение Господне: как правильно отметить церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 6 августа
- Что нельзя делать 6 августа
- Что можно делать 6 августа
В среду, 6 августа, в православном календаре - Преображение Господне. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 6 августа
Преображение Господне - это праздник в честь события, когда Иисус Христос на горе Фавор открыл своим ученикам свою божественную славу. Это один из 12 самых больших праздников в православной и католической традиции.
Иисус взял трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - и поднялся с ними на высокую гору (гора Фавор). Там Он преобразился: лицо Его засияло, как солнце, а одежда стала белой и блестящей, как свет. Рядом с Ним явились пророки Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом. Ученики в этот момент услышали голос Бога Отца: "Это Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте!". Это событие показало Божественную природу Иисуса и его будущую славу.
В православии в этот день проходит освящение фруктов, особенно винограда - считается, что первый урожай этого года нужно освятить. Люди приносят в церковь яблоки, груши, виноград, сливы и после освящения едят их. Верующие верят, что освященные фрукты набирают благодатную силу и приносят здоровье.
Что нельзя делать 6 августа
6 августа церковь решительно осуждает всякое сквернословие, грубую брань, распространение сплетен, проявления злобы, зависти и алчности, а также месть и отчаяние. В этот день строго-настрого запрещается отказывать в поддержке или помощи тем, кто обращается за ней.
Что можно делать 6 августа
На Второй Спас принято приглашать гостей и потчевать их освященными яблоками и свежей выпечкой. Однако во время праздничного стола следует избегать излишеств в пище, громких разговоров и чрезмерного употребления алкоголя. В этот день категорически запрещается ссориться с родными и отказывать в поддержке нуждающимся.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- какой день на Преображение, таков будет осень;
- туман 6 августа - ждите теплую и погожую осень;
- холодная погода - до ранней зимы;
- сильный ветер - будет сильная и ветреная зима.
В народе 6 августа носило название Яблочный Спас. Название связано с традицией освящения яблок и других фруктов нового урожая.
Именины 6 августа
Какие завтра именины: Лев, Спас.
Талисманом человека, рожденного 6 августа является кошачий глаз. Одна из разновидностей кварца, кошачьим глазом издавна восхищалась как особым камнем вдохновения. В древности его считали лучшим оберегом для художников, поэтов, музыкантов и всех, чья душа живет творчеством.
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