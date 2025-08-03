Почему 4 августа запрещается долго спать: какой церковный праздник

4 августа не следует заниматься тяжелым физическим трудом - день лучше провести в тишине, покое и молитве.

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4 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

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Какой церковный праздник 4 августа

Что нельзя делать 4 августа

Народные приметы и традиции

В понедельник, 4 августа, верующие празднуют день памяти святых семи мучеников Эфесских. Произошло это в Эфесе во время правления императора Декия (II век). Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 4 августа

В Эфесе жили семь юношей-христиан, которые служили в армии и принадлежали к знатным семьям. Когда в Эфес прибыл император, начались жестокие преследования христиан. Эти юноши отказались отречься от веры, а во избежание ареста ушли жить в пещере на горе близ города. Там они усердно молились каждый день. После этого они заснули чудесным сном, а Бог запечатал вход в пещеру камнем.

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Прошло 200 лет, юноши все спали. Когда императором стал Феодосий Младший и в империи начались богословские споры по воскресению мертвых, эта пещера открылась, а из нее вышли семь юношей. Один из них, по имени Ямвлих, пошел в город купить хлеб. Там он заметил, что монеты времен Декия, которые у него были, уже не принимают. Люди вокруг были поражены его внешним видом и языком. Так и выяснилось, что юноши проспали два столетия. Пригласили их тогда к императору, и чудо воскресения стало подтверждением истины о телесном воскресении мертвых. Тогда они снова почили в Боге, а пещера стала их священным местом.

Что нельзя делать 4 августа

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом - день лучше провести в тишине, покое и молитве.

Нельзя ссориться, повышать голос - это благословенный день, связанный с духовностью.

Запрещается долго спать - человек встанет вялым, рассеянным и будет, как сонный, весь год.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и ясный день - до теплой и сухой осени;

дождь - влажная погода продержится еще семь недель;

ветер сильный на 4 августа указывает, что осень будет переменчивой, ветреной;

утром густая роса на траве - ждите снежную и морозную зиму;

птицы начали слетаться в стаи - к ранней и прохладной осени.

В народе 4 августа называлось Сон День. Ибо семь отроков уснули на долгие годы, и этот день ассоциируется с тишиной, спокойствием и даже переходом лета в осень.

Именины 4 августа

Какие завтра именины: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 4 августа является гиацинт. Один из самых любимых драгоценных камней. Еще с древности его ценили как знак глубокой мудрости и духовной проницательности.

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