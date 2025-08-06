Кабмин увеличил выплаты некоторым украинцам: сколько обещают денег

Речь идет о тех, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе.

https://glavred.info/economics/kabmin-uvelichil-vyplaty-nekotorym-ukraincam-skolko-obeshchayut-deneg-10687574.html Ссылка скопирована

Кабмин увеличил выплаты некоторым украинцам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Кратко:

Некоторые украинцы смогут получать ежемесячную денежную компенсацию

Кому и сколько обещают денег

Правительство приняло решение увеличить ежемесячные выплаты для украинцев, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

видео дня

Отмечается, что речь идет о тех, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях. Отныне такие люди смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере - в зависимости от уровня потребностей.

Такая поддержка будет составлять:

4 000 грн - если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;

2 000 грн - в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;

1 333 грн - при наличии потребности в бытовом уходе и медицинских средствах;

800 грн - если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.

Социальная помощь в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года администрирование социальных выплат в Украине переходит к Пенсионному фонду Украины. При этом получатели социальной помощи не почувствуют изменений в порядке выплат.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит обновление системы государственной поддержки граждан, в частности модернизацию ряда социальных выплат.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред