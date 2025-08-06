Кабмин увеличил выплаты некоторым украинцам: сколько обещают денег

Кратко:
- Некоторые украинцы смогут получать ежемесячную денежную компенсацию
- Кому и сколько обещают денег
Правительство приняло решение увеличить ежемесячные выплаты для украинцев, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Отмечается, что речь идет о тех, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях. Отныне такие люди смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере - в зависимости от уровня потребностей.
Такая поддержка будет составлять:
- 4 000 грн - если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;
- 2 000 грн - в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;
- 1 333 грн - при наличии потребности в бытовом уходе и медицинских средствах;
- 800 грн - если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.
Социальная помощь в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года администрирование социальных выплат в Украине переходит к Пенсионному фонду Украины. При этом получатели социальной помощи не почувствуют изменений в порядке выплат.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит обновление системы государственной поддержки граждан, в частности модернизацию ряда социальных выплат.
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