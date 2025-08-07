Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом

Президент Украины также назвал ключевые приоритеты Киева.

https://glavred.info/politics/vazhnyy-den-na-puti-k-miru-zelenskiy-zaintrigoval-anonsom-peregovorov-s-zapadom-10687805.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский рассказал о серии важных звонков и контактов 7 августа / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главные тезисы Зеленского:

Сегодня состоится ряд важных звонков западным партнерам

Украина будет работать ради мира максимально продуктивно

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на сегодня день важных звонков и контактов. Готовится разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, коллегами из Франции и Италии, а также встреча советников по нацбезопасности.

"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах", - написал глава государства в Telegram.

видео дня

По его словам, в графике – разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по национальной безопасности – поручил провести сегодня этот специальный формат", - добавил президент.

Зеленский рассказал, что вчера после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами он говорил отдельно с Генсеком НАТО Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Глава государства также назвал ключевые приоритеты Киева:

Прекращение убийств – Москва должна пойти на перемирие. Именно Россия должна пойти на прекращение огня.

Встреча лидеров – реальный путь к устойчивому миру. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов.

Долгосрочная безопасность – возможна только с поддержкой США и ЕС.

"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, начавшая эту войну, действительно предпринимала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", - резюмировал Зеленский.

Трехстороння встреча Трампа, Путина и Зеленского - главное

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Виткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. После этого состоятся трёхсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник в правительстве ЕС подтвердил содержание разговора.

Также президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США решились давить на Россию - эксперт

Сначала президент США Трамп надеялся решить вопрос с Россией путем переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Но поскольку результата не было, чаша терпения Трампа наполнилась до краев и "вышла из берегов". Об этом заявил в интервью Главреду глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Теперь Трамп изменил свой стиль общения с Россией - он не дает отсрочки Путину и вводит санкции.

"Санкции почему-то не против самой России в виде закона Грэма, а против страны, которая является вторым по величине покупателем российской нефти - Индии. Крупнейший покупатель российской - это Китай, который покупает около трети российской нефти. Зато Индия покупает четверть нефти РФ. Очевидно, пока Трамп не хочет "бить горшки" с Китаем, поэтому обложил пошлиной второго крупнейшего покупателя российских энергоносителей - Индию", - пояснил экономист.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред