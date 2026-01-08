Укр
Секрет поваров: раскрыт гениально простой способ резать лук без слез

Инна Ковенько
8 января 2026, 02:22
Шеф-повар поделился простым, но действенным способом избежать слез во время нарезания лука.
Почему слезятся глаза от лука - как нарезать лук, чтобы не плакать

Вы узнаете:

  • Почему слезятся глаза от лука
  • Как нарезать лук, чтобы не плакать

Лук добавляет вкуса и аромата множеству блюд, а еще он богат антиоксидантами и пребиотическими волокнами, которые поддерживают здоровье сердца, работу кишечника и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Но несмотря на все преимущества, есть одна проблема, знакомая каждому: во время нарезки лук заставляет нас плакать. Главред расскажет, как можно избежать этого простым и надежным способом.

Как отмечает Express, причина этого проста - при разрезании овоща выделяются соединения серы, которые, реагируя с влагой в глазах, образуют раздражающую кислоту. Она стимулирует нервные окончания, и организм реагирует слезами, чтобы "смыть" раздражитель.

В соцсетях часто советуют разные способы избежать слез, от держания ложки во рту до использования плавательных очков.

Шеф-повар Хосе Ксилой поделился поделился поделился гораздо более простым и действенным лайфхаком. Он советует перед нарезкой положить лук в морозильник примерно на 15 минут. Охлаждение замедляет химическую реакцию, и лук уже не выделяет такого количества газов, которые раздражают глаза. Важно не держать его слишком долго, чтобы он не стал мягким.

Существует еще один метод - замочить нарезанный лук в холодной воде примерно на 10 минут перед приготовлением. Это поможет сохранить вкус, но убрать резкий запах и неприятный привкус.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

