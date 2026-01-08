Секрет поваров: раскрыт гениально простой способ резать лук без слез

Вы узнаете:
Лук добавляет вкуса и аромата множеству блюд, а еще он богат антиоксидантами и пребиотическими волокнами, которые поддерживают здоровье сердца, работу кишечника и помогают контролировать уровень сахара в крови.
Но несмотря на все преимущества, есть одна проблема, знакомая каждому: во время нарезки лук заставляет нас плакать. Главред расскажет, как можно избежать этого простым и надежным способом.
Как отмечает Express, причина этого проста - при разрезании овоща выделяются соединения серы, которые, реагируя с влагой в глазах, образуют раздражающую кислоту. Она стимулирует нервные окончания, и организм реагирует слезами, чтобы "смыть" раздражитель.
В соцсетях часто советуют разные способы избежать слез, от держания ложки во рту до использования плавательных очков.
Шеф-повар Хосе Ксилой поделился гораздо более простым и действенным лайфхаком. Он советует перед нарезкой положить лук в морозильник примерно на 15 минут. Охлаждение замедляет химическую реакцию, и лук уже не выделяет такого количества газов, которые раздражают глаза. Важно не держать его слишком долго, чтобы он не стал мягким.
Существует еще один метод - замочить нарезанный лук в холодной воде примерно на 10 минут перед приготовлением. Это поможет сохранить вкус, но убрать резкий запах и неприятный привкус.
