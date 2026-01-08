Секрет поваров: раскрыт гениально простой способ резать лук без слез

Шеф-повар поделился простым, но действенным способом избежать слез во время нарезания лука.

Почему слезятся глаза от лука - как нарезать лук, чтобы не плакать/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Почему слезятся глаза от лука

Как нарезать лук, чтобы не плакать

Лук добавляет вкуса и аромата множеству блюд, а еще он богат антиоксидантами и пребиотическими волокнами, которые поддерживают здоровье сердца, работу кишечника и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Но несмотря на все преимущества, есть одна проблема, знакомая каждому: во время нарезки лук заставляет нас плакать. Главред расскажет, как можно избежать этого простым и надежным способом.

Как отмечает Express, причина этого проста - при разрезании овоща выделяются соединения серы, которые, реагируя с влагой в глазах, образуют раздражающую кислоту. Она стимулирует нервные окончания, и организм реагирует слезами, чтобы "смыть" раздражитель.

В соцсетях часто советуют разные способы избежать слез, от держания ложки во рту до использования плавательных очков.

Шеф-повар Хосе Ксилой поделился гораздо более простым и действенным лайфхаком. Он советует перед нарезкой положить лук в морозильник примерно на 15 минут. Охлаждение замедляет химическую реакцию, и лук уже не выделяет такого количества газов, которые раздражают глаза. Важно не держать его слишком долго, чтобы он не стал мягким.

Существует еще один метод - замочить нарезанный лук в холодной воде примерно на 10 минут перед приготовлением. Это поможет сохранить вкус, но убрать резкий запах и неприятный привкус.

