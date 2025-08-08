Лук будет свежим месяцами: возле какого продукта его нельзя хранить

Если положить лук возле одного продукта, который употребляют большинство украинцев, то он очень быстро испортится.

Одна из самых досадных ситуаций, которые могут произойти на кухне - это начать готовить еду, взять продукты и понять, что они уже испортились. Чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, стоит обращать внимание на то, какие продуты рядом с какими можно хранить, а рядом с какими - нет.

В частности, определенные овощи нельзя хранить с такими продуктами, с которыми они не "дружат", ведь тогда ускорится порча. Если говорить о луке, он тоже имеет таких "недругов", пишет express.co.uk.

Оказывается, лук будет дольше храниться, если его не хранить вместе с картофелем. Дело в повышенной влажности. Картофель имеет высокое содержание влаги, что может привести к протеканию лука и его порче раньше, чем это произошло бы в противном случае.

Однако это работает в обе стороны, и лук также может негативно повлиять на картофель, поскольку он выделяет газ этилен, который может вызвать очень быстрое созревание картофеля.

Лук следует всегда хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Его следует держать подальше от прямых солнечных лучей и других источников тепла, а также стоит быть осторожными, чтобы не уронить его, поскольку это может вызвать повреждения и в результате внутреннее гниение.

Высокий уровень влажности также может привести к прорастанию лука.

Когда речь идет о картофеле, важно не держать его в полиэтиленовом пакете, поскольку ему нужна циркуляция воздуха. Следует положить его в бумажный пакет и поместить в темное место.

