Лук будет свежим месяцами: возле какого продукта его нельзя хранить

Вы узнаете:
- Как хранить лук
- Возле какого продукта нельзя хранить лук
Одна из самых досадных ситуаций, которые могут произойти на кухне - это начать готовить еду, взять продукты и понять, что они уже испортились. Чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, стоит обращать внимание на то, какие продуты рядом с какими можно хранить, а рядом с какими - нет.
В частности, определенные овощи нельзя хранить с такими продуктами, с которыми они не "дружат", ведь тогда ускорится порча. Если говорить о луке, он тоже имеет таких "недругов", пишет express.co.uk.
Оказывается, лук будет дольше храниться, если его не хранить вместе с картофелем. Дело в повышенной влажности. Картофель имеет высокое содержание влаги, что может привести к протеканию лука и его порче раньше, чем это произошло бы в противном случае.
Однако это работает в обе стороны, и лук также может негативно повлиять на картофель, поскольку он выделяет газ этилен, который может вызвать очень быстрое созревание картофеля.
Лук следует всегда хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Его следует держать подальше от прямых солнечных лучей и других источников тепла, а также стоит быть осторожными, чтобы не уронить его, поскольку это может вызвать повреждения и в результате внутреннее гниение.
Высокий уровень влажности также может привести к прорастанию лука.
Когда речь идет о картофеле, важно не держать его в полиэтиленовом пакете, поскольку ему нужна циркуляция воздуха. Следует положить его в бумажный пакет и поместить в темное место.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
