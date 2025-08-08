Укр
  Новости
  Жизнь

Почему после посещения кладбища надо мыть руки: священник объяснил

Алёна Воронина
8 августа 2025, 09:08
Есть две причины, почему стоит мыть руки после того, как вы вернулись с кладбища домой.
Кладбище, священник Алексей Филюк
Почему после посещения кладбища надо мыть руки/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему после посещения кладбища надо мыть руки
  • По каким двум причинам нужно это делать

Во многих культурах мытье рук после посещения мест захоронения является символическим актом очищения от "нечистоты" или негативной энергии, связанной с контактом с умершими. Но есть и вполне прикладная причина того, почему после посещения кладбища надо мыть руки - это также вопрос личной гигиены, ведь на кладбище могут быть различные микроорганизмы и грязь.

О том, почему после посещения кладбища надо мыть руки, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Из правил гигиены, то конечно, что после кладбища надо мыть руки. Для гигиены надо и после туалета мыть руки, и после огорода, и после кладбища. Но, смотрите, есть еще такой момент, что евреи... Они имели законодательство Моисея, и они не имели права прикасаться к нечистому. То есть даже на похоронах это считается нечистым. Поэтому руки моют согласно уставу", - пояснил священник.

Смотрите видео о том, почему после посещения кладбища надо мыть руки:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

