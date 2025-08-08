Почему после посещения кладбища надо мыть руки: священник объяснил

Есть две причины, почему стоит мыть руки после того, как вы вернулись с кладбища домой.

Во многих культурах мытье рук после посещения мест захоронения является символическим актом очищения от "нечистоты" или негативной энергии, связанной с контактом с умершими. Но есть и вполне прикладная причина того, почему после посещения кладбища надо мыть руки - это также вопрос личной гигиены, ведь на кладбище могут быть различные микроорганизмы и грязь.

О том, почему после посещения кладбища надо мыть руки, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Из правил гигиены, то конечно, что после кладбища надо мыть руки. Для гигиены надо и после туалета мыть руки, и после огорода, и после кладбища. Но, смотрите, есть еще такой момент, что евреи... Они имели законодательство Моисея, и они не имели права прикасаться к нечистому. То есть даже на похоронах это считается нечистым. Поэтому руки моют согласно уставу", - пояснил священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

