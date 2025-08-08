Укр
На беду или на счастье: что значит, если голубь сел на подоконник - толкование приметы

Алёна Воронина
8 августа 2025, 12:20
Голуби, которые садятся на подоконник, могут указывать на приближение перемен в жизни.
Голуби
Что значит, если голубь сел на подоконник/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Что значит когда голубь садится на подоконник
  • Что это предвещает жителям дома - счастье или беду

В народе существует немало примет, которые связаны с птицами, и часть из них касается голубей. Так как этих птиц водится очень много в населенных пунктах, то и связанных с ними примет существует немало.

Что значит, если голубь сел на подоконник? Об этом рассказывается в Блоге об астрологии.

Отмечается, что если к вам на подоконник сел голубь и начал умываться, то это вам предвещает хороший день и благополучие. Если голубь ведет себя спокойно и довольно, то это является знаком гармонии в семье.

Также хорошим предзнаменованием являются два голубя, которые сели к вам на подоконник и воркуют. Это указывает на то, что в семье все будет хорошо, будет царить гармония и согласие, дети будут слушать родителей, а родители будут заботиться о детях.

Кроме этого, такая примета может иметь разное значение в зависимости от того, на чьем подоконнике сел голубь. Если в доме или в комнате, на подоконник которого сел голубь, живет девушка, которая еще не имеет своей пары, то это может означать знакомство со второй половинкой. Если же девушка уже имеет партнера, то это может свидетельствовать о приближении предложения руки и сердца или свадьбы.

Если же в этом доме или комнате живет парень, то такой признак может указывать на то, что ему нужно сделать выбор в отношениях.

Белые голуби, которые воркуют, символизируют светлое и доброе будущее. Такие птицы являются знаками мира и благополучия.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

