На беду или на счастье: что значит, если голубь сел на подоконник - толкование приметы

Вы узнаете:
- Что значит когда голубь садится на подоконник
- Что это предвещает жителям дома - счастье или беду
В народе существует немало примет, которые связаны с птицами, и часть из них касается голубей. Так как этих птиц водится очень много в населенных пунктах, то и связанных с ними примет существует немало.
Что значит, если голубь сел на подоконник? Об этом рассказывается в Блоге об астрологии.
Отмечается, что если к вам на подоконник сел голубь и начал умываться, то это вам предвещает хороший день и благополучие. Если голубь ведет себя спокойно и довольно, то это является знаком гармонии в семье.
Также хорошим предзнаменованием являются два голубя, которые сели к вам на подоконник и воркуют. Это указывает на то, что в семье все будет хорошо, будет царить гармония и согласие, дети будут слушать родителей, а родители будут заботиться о детях.
Кроме этого, такая примета может иметь разное значение в зависимости от того, на чьем подоконнике сел голубь. Если в доме или в комнате, на подоконник которого сел голубь, живет девушка, которая еще не имеет своей пары, то это может означать знакомство со второй половинкой. Если же девушка уже имеет партнера, то это может свидетельствовать о приближении предложения руки и сердца или свадьбы.
Если же в этом доме или комнате живет парень, то такой признак может указывать на то, что ему нужно сделать выбор в отношениях.
Белые голуби, которые воркуют, символизируют светлое и доброе будущее. Такие птицы являются знаками мира и благополучия.
Вас также может заинтересовать:
- Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать
- Кто сбежал из тюрьмы: только самые внимательные смогут разгадать загадку
- Почему после посещения кладбища надо мыть руки: священник объяснил
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред