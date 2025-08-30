Как вкусно замариновать лук для "Шубы" - простой и быстрый рецепт

Главред расскажет, как правильно замариновать лук, чтобы он не был горьким и подошел для любого салата.

Как замариновать лук - быстрый рецепт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Как приготовить маринад для лука

Сколько нужно мариновать лук

Маринованый лук является ингредиентом многих блюд. Также он сам по себе может стать вкусной закуской. Однако правильно замариновать лук так, чтобы он не был горьким, может не каждый.

На Youtube-канал Любимовская кухня рассказали, как замариновать лук для шубы или любого другого салата.

Что вам понадобится:

луковица;

кипяток;

9% уксус;

соль;

сахар.

Где можно и нельзя хранить лук / Инфографика: Главред

Как замариновать лук для салата

1. Луковицу среднего размера нужно нарезать.

2. Переложить лук в глубокую тарелку и залить 200 мл кипятка (чтобы лук был полностью покрыт водой).

3. Добавить две столовые ложки 9% уксуса.

4. Добавить 1 столовую ложку сахара без горки и одну чайную ложку соли.

5. Все тщательно перемешать.

"Если у вас лук меньшего размера, чем у меня, то можете использовать вдвое меньше всех ингредиентов", - рассказала Ирина.

Сколько можно держать лук в маринаде?

Для наилучшего вкуса лук рекомендуют отставить в маринаде примерно 40-60 минут.

Смотрите видео - Как правильно замариновать лук:

О ресурсе: Youtube-канал Любимовская кухня На Youtube-канал Любимовская кухня подписано более 6,3 тыс. человек. На канале можно найти самые простые рецепты десертов, салатов, закусок, первых и вторых блюд. "Я очень люблю готовить, но не люблю, когда это сложно и долго. Поэтому, я постараюсь сделать этот канал максимально полезным для вас, и буду добавлять простые рецепты на каждый день к любому столу", - говорит автор канала Ирина Глущак.

