Будет вкуснее консервированной из магазина: как заморозить кукурузу на зиму

Замороженная кукуруза зимой - настоящий мастхэв, но надо уметь правильно ее подготовить.

Как лучше замораживать кукурузу на салат / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно замораживать кукурузу

Нужно ли варить кукурузу перед замораживанием

Зимой овощи в супермаркетах и на рынках если и продают, то по очень большим ценам. Поэтому лето - лучшее время для заготовок, в том числе и кукурузы.

Хотя многие покупают зимой консервированную кукурузу, гораздо лучше и экономнее заморозить ее. Об этом, как узнал Главред, на YouTube-канале Смачно з Мері рассказала блогер и кондитер Марина.

Как замораживать початки кукурузы

Для любителей кукурузы на гриле или сковородке есть отличный способ заморозки початков. Для этого кукурузу сначала нужно хорошо проварить и остудить. Далее каждый початок стоит разрезать на 4-5 частей, сложить в пакет и поставить в морозильную камеру.

Как заморозить кукурузу для салатов и гарниров

Для того, чтобы зимой в любой момент приготовить салат со свежей кукурузой надо ее правильно заморозить. Вареную кукурузу надо разрезать на 2-3 части и отделить ножом зерна от початка.

Далее можно или сразу замораживать кукурузу в пакете, или сначала это сделать на обмотанной пленкой дощечке, а затем переложить зерна в пакет.

Об источнике: Вкусно с Мэри Вкусно с Мэри - YouTube-канал украинского блогера и кондитера Марины, которая делится в соцсетях рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками.

