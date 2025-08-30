Будет вкуснее консервированной из магазина: как заморозить кукурузу на зиму

Вы узнаете:
Зимой овощи в супермаркетах и на рынках если и продают, то по очень большим ценам. Поэтому лето - лучшее время для заготовок, в том числе и кукурузы.
Хотя многие покупают зимой консервированную кукурузу, гораздо лучше и экономнее заморозить ее. Об этом, как узнал Главред, на YouTube-канале Смачно з Мері рассказала блогер и кондитер Марина.
Как замораживать початки кукурузы
Для любителей кукурузы на гриле или сковородке есть отличный способ заморозки початков. Для этого кукурузу сначала нужно хорошо проварить и остудить. Далее каждый початок стоит разрезать на 4-5 частей, сложить в пакет и поставить в морозильную камеру.
Как заморозить кукурузу для салатов и гарниров
Для того, чтобы зимой в любой момент приготовить салат со свежей кукурузой надо ее правильно заморозить. Вареную кукурузу надо разрезать на 2-3 части и отделить ножом зерна от початка.
Далее можно или сразу замораживать кукурузу в пакете, или сначала это сделать на обмотанной пленкой дощечке, а затем переложить зерна в пакет.
