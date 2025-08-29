Зачем немцы кладут под ковер фольгу: необычный лайфхак

В Германии фольгу раскладывают по всему дому и это не спроста.

Фольгу под ковер кладут не спроста / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Для чего класть куски фольги под ковры

Как фольга улучшает Wi-Fi в доме

В домах немцев можно увидеть как из-под ковра выглядит кусок фольги. Может показаться, что хозяева просто не убрали мусор с пола, однако на самом деле фольга там лежит не случайно.

Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Юлия Зюзюн. По ее словам, все немцы раскладывают под коврами в каждой комнате свернутые куски фольги. Главред узнал зачем.

Что дает фольга под ковром

Выяснилось, что в Германии таким образом улучшают интернет-связь в домах. Они с помощью фольги создают самодельный отражатель сигнала Wi-Fi.

Как работает сверток фольги в качестве отражателя сигнала

Еще один украинский блогер Рикардо на собственном YouTube-канале объяснил, каким образом фольга может улучшать качество интернета в доме. По его словам, лайфхаком с фольгой пользуются не только немцы, но и китайцы.

Дело в том, что фольга отражает радиоволны, поэтому служит зеркалом для сигнала. Таким образом сигнал отражается по всей комнате и не выходит наружу.

О персоне: Юлия Зюзюн Юлия Зюзюн - украинский TikTok-блогер с многотысячной аудиторией. В соцсетях рассказывает о собственной жизни, а также делится полезными лайфхаками для дома.

