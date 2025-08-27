Результат за копейки: хозяйкам советуют натирать окна жидкостью для мытья посуды

Вымыть окна до блеска можно без использования специальных средств.

https://glavred.info/lifehack/rezultat-za-kopeyki-hozyaykam-sovetuyut-natirat-okna-zhidkostyu-dlya-mytya-posudy-10693070.html Ссылка скопирована

Чем можно помыть окна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое средство подходит для мытья окон

Когда лучше мыть окна

Наверное многие замечали, что окна загрязняются очень быстро. На них оседает толстый слой пыли с улицы, который ограничивает обзорность и лишает ощущения чистоты.

Главред решил разобраться, как легко помыть окна дома.

видео дня

Дешевое средство для мытья окон

В магазинах можно найти большой ассортимент чистящих средств, но обычно они дорого стоят. Однако, можно ощутимо сэкономить, если использовать для мытья окон обычную жидкость для мытья посуды, пишет express.co.uk.

Эксперты отмечают, что жидкости для мытья посуды идеально подходят для мытья окон.

Как приготовить средство для мытья окон

Чтобы создать идеальное домашнее средство для мытья окон нужно смешать одну столовую ложку жидкости для мытья посуды с теплой водой.

Однако, стоит помнить, что много жидкости для мытья посуды добавлять не стоит, ведь образуются пузырьки, которые будут оставлять разводы на окнах.

Конденсат на окнах / Инфографика: Главред

В какую погоду лучше мыть окна

В эфире "Сніданок з 1+1" рассказали, что мыть окна лучше в пасмурный день.

Отмечается, что слишком солнечная погода только помешает процессу, потому что моющее средство будет слишком быстро высыхать на стекле и избежать пятен будет значительно труднее.

Как правильно мыть окна - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред