Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

Если вы не знаете, как удалить царапины с деревянных напольных покрытий, попробуйте простой способ, для которого понадобится кунжутное масло.

Как убрать царапины на полу при помощи кунжутного масла / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Царапины на деревянном полу можно сделать незаметными

Понадобятся лишь тряпка и кунжутное масло

Не секрет, что царапины портят весь эстетических вид паркета. Со временем они появляются неизбежно и приходится как-то с этим бороться. В таких ситуациях возникает вопрос, как устранить царапины на полированных деревянных полах. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.

Как сообщает Express, любительница уборки Джун Торли поинтересовалась на странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook, как убрать царапины с деревянных полов. И ей дали хороший совет – обработать полы кунжутным маслом.

Чем можно убрать царапины на полу быстро и эффективно

Понадобятся тряпка и кунжутное масло

Нужно налить немного масла из поджаренного кунжута и втирать его сухой тряпкой несколько раз.

"Оно творит чудеса. У меня была царапина на деревянном полу, а теперь её не видно. Удачи", - посоветовала Энн Полард.

Способ сработал

Джун заявила, что все получилось.

"Боже мой, сработало! Это было единственное предложенное средство, которое было у меня дома, поэтому я попробовала его в первую очередь! Спасибо большое!" – написала женщина.

"Простое решение"

Эксперты Floor Coverings Local считают, что кунжутным маслом можно попробовать "восстановить" поцарапанный деревянный пол. Это "простое решение", которое должно сделать царапины менее заметными.

Что делать при глубоких царапинах на деревянном полу

В такой ситуации рекомендуется использовать восковой стержень.

"Восковой стержень заполняет царапину, а мягкой тканью можно отполировать поверхность, восстанавливая равномерное покрытие и сглаживая отремонтированный участок с остальной поверхностью пола", - подчеркнули эксперты.

