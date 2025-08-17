Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

Андрей Ганчук
17 августа 2025, 14:15
60
Если вы не знаете, как удалить царапины с деревянных напольных покрытий, попробуйте простой способ, для которого понадобится кунжутное масло.
Кунжутное масло, полы
Как убрать царапины на полу при помощи кунжутного масла / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Что интересного в материале:

  • Царапины на деревянном полу можно сделать незаметными
  • Понадобятся лишь тряпка и кунжутное масло

Не секрет, что царапины портят весь эстетических вид паркета. Со временем они появляются неизбежно и приходится как-то с этим бороться. В таких ситуациях возникает вопрос, как устранить царапины на полированных деревянных полах. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.

Как сообщает Express, любительница уборки Джун Торли поинтересовалась на странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook, как убрать царапины с деревянных полов. И ей дали хороший совет – обработать полы кунжутным маслом.

видео дня

Чем можно убрать царапины на полу быстро и эффективно

Понадобятся тряпка и кунжутное масло

Нужно налить немного масла из поджаренного кунжута и втирать его сухой тряпкой несколько раз.

"Оно творит чудеса. У меня была царапина на деревянном полу, а теперь её не видно. Удачи", - посоветовала Энн Полард.

Способ сработал

Джун заявила, что все получилось.

"Боже мой, сработало! Это было единственное предложенное средство, которое было у меня дома, поэтому я попробовала его в первую очередь! Спасибо большое!" – написала женщина.

"Простое решение"

Эксперты Floor Coverings Local считают, что кунжутным маслом можно попробовать "восстановить" поцарапанный деревянный пол. Это "простое решение", которое должно сделать царапины менее заметными.

Что делать при глубоких царапинах на деревянном полу

В такой ситуации рекомендуется использовать восковой стержень.

"Восковой стержень заполняет царапину, а мягкой тканью можно отполировать поверхность, восстанавливая равномерное покрытие и сглаживая отремонтированный участок с остальной поверхностью пола", - подчеркнули эксперты.

Другие новости:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:38Политика
ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:34Война
Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

16:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Последние новости

16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

15:18

В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

14:48

Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

14:43

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Реклама
14:35

Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

14:34

Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

Реклама
12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

07:50

Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

07:10

Надо найти три различия между пенсионерами с кроликом: загадка под силу только гениям

06:16

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

05:57

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

05:30

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с почтальоном за 49 секунд

04:35

Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответВидео

04:14

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

03:30

Из чего на самом деле состоит губная помада: как создают символ женственностиВидео

Реклама
01:30

Неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом

16 августа, суббота
23:20

Есть ли угроза резкого скачка доллара: появился прогноз сезонного колебания

23:01

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

22:27

В ПСЖ ищут пути сосуществования Забарного с россиянином: продаст ли клуб Сафонова

22:12

"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

21:10

Быстрый способ навести чистоту в туалете: гениально просто и эффективноВидео

20:46

Встреча Зеленского с Трампом: эксперт спрогнозировал темы переговоров двух лидеровВидео

20:11

Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

19:36

Оккупанты заставляют учителей "выявлять преступников" среди детей – ЦНС

19:10

Путин выдвинул новые требования для прекращения войны: СМИ узнали реакцию Трампа

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять