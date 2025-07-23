Вытягивает всю пыль и грязь: лайфхак для идеально чистого пола

Вы узнаете:
- Как сделать средство для мытья пола
- Что поможет избавиться от пыли на полу надолго
Мытье полов в доме - процесс часто нелегкий. Но повторять его нужно едва ли не ежедневно, ведь поверхность очень быстро загрязняется и на ней скапливается много пыли.
Однако Главред узнал, что с помощью одного чудо-средства можно эффективнее бороться с загрязнением пола и чистота в доме будет сохраняться дольше.
В TikTok украинский блогер София Сизова поделилась лайфхаком, как самостоятельно приготовить средство для мытья пола. По ее словам, на ведро теплой воды нужно добавить две столовые ложки соли, одну ложку соды и колпачок кондиционера для белья.
"Соль вытягивает пыль и грязь с поверхности, действует как легкий антисептик. Сода прекрасно обеззараживает, а кондиционер для белья добавляет блеска и оставляет приятный аромат", - отметила блогерша.
Смотрите видео, чем лучше мыть пол:
@sizovasofiaa Лучший лайфхак для чистого пола ?? Ингредиенты: ?ведро теплой воды ?2 ложки соли ?1 ложку соды ?ковпачок кондиционера для белья. ? Соль - вытягивает пыль и мелкую грязь с поверхности, действует как легкий антисептик ? Сода - прекрасно обезжиривает, растворяет пятна, устраняет запахи ? Кондиционер для белья - придает блеск, уменьшает статическое электричество (пыль не прилипает!), а еще оставляет приятный аромат ? #лайфхак#полы#лайфхаки#полезно#уборка#чистота#clean♬ оригинальный звук - Sonya
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
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