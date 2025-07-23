Вытягивает всю пыль и грязь: лайфхак для идеально чистого пола

Чем лучше мыть пол, чтобы он оставался чистым дольше.

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Лучшее средство для мытья полов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как сделать средство для мытья пола

Что поможет избавиться от пыли на полу надолго

Мытье полов в доме - процесс часто нелегкий. Но повторять его нужно едва ли не ежедневно, ведь поверхность очень быстро загрязняется и на ней скапливается много пыли.

Однако Главред узнал, что с помощью одного чудо-средства можно эффективнее бороться с загрязнением пола и чистота в доме будет сохраняться дольше.

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В TikTok украинский блогер София Сизова поделилась лайфхаком, как самостоятельно приготовить средство для мытья пола. По ее словам, на ведро теплой воды нужно добавить две столовые ложки соли, одну ложку соды и колпачок кондиционера для белья.

"Соль вытягивает пыль и грязь с поверхности, действует как легкий антисептик. Сода прекрасно обеззараживает, а кондиционер для белья добавляет блеска и оставляет приятный аромат", - отметила блогерша.

Смотрите видео, чем лучше мыть пол:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

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