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Огурцы не станут мягкими даже в салате: одна вещь заставит овощ хрустеть неделями

Руслана Заклинская
19 июля 2025, 19:30
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Чтобы огурцы всегда оставались свежими и хрустящими, достаточно добавить всего один ингредиент.
Огурцы не станут мягкими даже в салате: одна вещь заставит овощ хрустеть неделями
Секрет хрустящих огурцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему огурцы быстро теряют хрусткость и становятся водянистыми
  • Как правильно хранить огурцы, чтобы они оставались хрустящими
  • Почему повара советуют удалять сердцевину огурца

Огурцы редко имеют яркий или насыщенный вкус, однако они хрустящие, освежающие и питательные, а потому остаются любимым ингредиентом для многих блюд. Они прекрасно сочетаются как с легкими салатами, так и с классическими бутербродами.

Главред узнал, как правильно их хранить, чтобы сохранить хрусткость и свежесть как можно дольше. Огурцы на 96% состоят из воды, поэтому они могут быстро размокнуть во время приготовления, особенно если не избавить их от избытка влаги. Многие повара советуют удалять сердцевину огурца, но существует и более простой способ.

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Добавление щепотки соли к ломтикам огурца запускает процесс осмоса - естественное явление, которое позволяет овощу потерять избыток влаги и получить более плотную, хрустящую консистенцию, пишет Express.co.uk. Благодаря этому огурцы не превращаются в водянистую кашу и лучше впитывают соусы, заправки или маринады.

Журналистка HuffPost Эми Гловер протестировала этот метод, готовя салат из красного лука и огурцов, и отметила, что результат был настолько удачным, что она "никогда больше не вернется к старому способу". Она хранила салат в холодильнике в течение нескольких дней и заметила, что даже на третий день "не появилось отвратительной водянистой массы, которая обычно накапливается внизу сосуда".

3 базовые заправки к овощным салатам инфографика
3 базовые заправки к овощным салатам / Инфографика: Главред

В подобном эксперименте автор All Recipes Кэтрин Мартынко рекомендует добавить щепотку соли к свеженарезанным огурцам, оставить их в сите над миской на 30 минут, а затем осторожно промокнуть бумажным полотенцем. Этот простой лайфхак поможет сохранить их свежими, хрустящими и вкусными в течение длительного времени.

Если у вас меньше времени, можно оставить огурцы с солью на 10 минут - этого уже будет достаточно, чтобы они потеряли лишнюю влагу, не потеряв текстуру.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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огурец огурцы лайфхак овощи
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