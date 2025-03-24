Как часто нужно мыть пол и пылесосить: ответ удивит многих

Пыль и другие аллергены могут проникать и оседать в щелях между досками пола.

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Как часто нужно мыть пол / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько раз в неделю нужно мыть пол

Нужно ли пылесосить каждый день

В современном мире остается совсем немного времени на уборку. Однако, каждому человеку хочется жить в чистом и комфортном доме.

Главред решил разобраться, сколько раз нужно мыть пол в доме для идеальной чистоты.

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Как часто стоит мыть пол

Эксперты по уборке убеждены, что мыть пол нужно не реже, чем раз в неделю. И чаще всего влажную уборку нужно делать в тех комнатах, где могут остаться капли от воды или пролитых жидкостей: то есть в ванной комнате и на кухне, пишет Real Simple.

Кроме того, тип пола может влиять на то, как часто его следует мыть. В частности, плитку обычно нужно мыть чаще, чем ламинат. Это связано с тем, что пыль часто накапливаются в щелях. Также, если у вас есть домашние животные, то в доме нужно убирать чаще.

Что добавить в воду во время мытья пола

Специальные моющие средства для пола легко можно заменить. В частности, в воду можно добавить:

Уксус. Это отличное средство для борьбы с бактериями. Лучше всего подходит для плитки и ламината. Необходимо налить 2 столовых ложки уксуса на 5 литров воды и помыть этим раствором пол.

Это отличное средство для борьбы с бактериями. Лучше всего подходит для плитки и ламината. Необходимо налить 2 столовых ложки уксуса на 5 литров воды и помыть этим раствором пол. Шампунь. Многие используют шампунь во время уборки. Некоторые сомневаются, можно ли шампунем мыть пол, однако, это обычное моющее средство, как и любое другое.

Многие используют шампунь во время уборки. Некоторые сомневаются, можно ли шампунем мыть пол, однако, это обычное моющее средство, как и любое другое. Сода. Обычная сода может пригодиться и во время уборки. Размешайте 50 граммов соды в пятилитровом ведре горячей воды и вымойте этим раствором пол.

Как часто нужно пылесосить в доме

Места с интенсивным движением людей стоит пылесосить ежедневно, а всю поверхность - дважды в неделю. В комнатах, которые мало или вообще не используются, можно пылесосить каждые 15 дней.

Если в квартире вместе с вами проживают животные, пылесосить в идеале нужно ежедневно. Так вы сохраните здоровье не только себе, но и своим домашним любимцам, которые в основном большую часть своего времени проводят именно на полу.

Средство для мытья пола / Инфографика: Главред

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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