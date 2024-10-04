Женщины будут в восторге: копеечное средство, которое убирает морщины на лице

Названа одна из самых полезных ягод для женского здоровья.

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Какая польза от клюквенного чая / pexels, pixabay

Клюквенный чай - это вкусный органический напиток, который издавна используется как домашнее лечебное средство. При правильном употреблении чай заменяет таблетки, пишет Healthshots.

Диетолог Прачи Джайн рассказывает, что клюквенный напиток способствует здоровью сердца, ведь ягода содержит в себе много антиоксидантов.

Также чай помогает уменьшить уровень холестерина и снизить артериальное давление. Кроме этого, клюква богата витамином C, что делает ее мощным антиоксидантом, который помогает повысить иммунитет и улучшить состояние волос.

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С напитком из клюквы вы можете забыть о таблетках для сна, ведь ягода помогает уменьшить тревожность и способствует хорошему ночному отдыху.

Кроме того, в медицинском журнале Nutrients говорится, что ягода предотвращает преждевременное старение кожи, ведь в клюквенном чае содержится высокая концентрация антиоксидантов, которые защищают клетки человеческого организма от воздействия свободных радикалов. Эти радикалы не только вызывают различные онкологические заболевания, но и считаются виновниками преждевременного старения и возникновения морщин.

В журнале пишут, что в рамках эксперимента женщины в течение 6 недель употребляли напиток из клюквы. После опыта у женщин старше 50 лет обнаружили значительное улучшение кожи: она стала гладкой и упругой, исчезли мелкие морщины, глубокие заломы на коже стали почти незаметными.

Что известно о Nutrients Nutrients - это международный журнал открытого доступа о питании человека, который выходит дважды в месяц в Интернете издательством MDPI. Азиатско-Тихоокеанская организация нутригенетики и нутригеномики (APNNO), Итальянское общество детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (SIGENP), Новозеландское общество питания (NSNZ), Общество здоровья глаз и питания (OWNS) и другие являются членами Nutrients.

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