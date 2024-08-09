Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках

Эксперты по чаю объявили, что значительное количество ценителей чая по всему миру неправильно запаривают обычный черный чай и выделили основные ошибки.

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Как правильно заваривать чай в пакетиках - как сделать чай вкуснее / Коллаж Главред, фото: pexels

В мире все еще существует много споров о том, как лучше всего заваривать чай. Эксперты Wren Kitchens вместе с Анжелой Пирс, старшим закупщиком чая в Whittard, и Кэти Киппакс, закупщиком чая в Taylors of Harrogate, и определили, почему так много людей в Великобритании делают ошибки при заваривании чая. Об этом сообщает Mirror.

Одной из ключевых ошибок, которую допускают любители чая, является недостаточное время заваривания, причем Анжела утверждает, что существует оптимальное время для обычного черного чая.

"Оставить пакетик чая примерно на 3-5 минут - это ключ к тому, чтобы ваш чай достиг идеальной крепости. Также важно, чтобы температура воды была 100 градусов", - сказала она. видео дня

Также не стоит оставлять пакетик с чаем на весь процесс заваривания. Чем дольше вы держите его, тем больше вероятность того, что чай станет горьким, поскольку горячая вода вытянет интенсивный вкус.

Анжела также поделилась своим мнением относительно того, что должно быть первым - вода или молоко.

"Я рекомендую сначала наливать воду, а затем добавлять молоко. Этот метод поможет вам получить лучшее из вашей заварки, поскольку вы сможете приготовить чай на свой вкус и крепость, прежде чем добавлять молоко", - указывает эксперт.

Эксперты советуют не бить пакетик чая по стенке чашки и не сжимать его. Первое может привести к разрыву пакетика, что приведет к попаданию чаинок в напиток, а второе - к горечи вкуса чая из-за выделения дубильных кислот.

Кэти советует никогда не разогревать чашку чая в микроволновой печи.

"Не ставьте его в микроволновку! Мой главный совет - не кипятите воду повторно. Каждый раз, когда чайник закипает, уровень кислорода в воде уменьшается. Чай любит свежезакипяченную, хорошо насыщенную кислородом воду, а несвежая вода негативно повлияет на вашу заварку", - резюмировала специалист.

Она также рассказала, что для тех, кто пьет молоко с чаем, стоит выбирать молоко повышенной жирности, поскольку оно усилит вкус и придаст конечному напитку насыщенный и сытный вкус.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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