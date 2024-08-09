УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках

Юрий Берендий
9 августа 2024, 14:07
88
Эксперты по чаю объявили, что значительное количество ценителей чая по всему миру неправильно запаривают обычный черный чай и выделили основные ошибки.
Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках
Как правильно заваривать чай в пакетиках - как сделать чай вкуснее / Коллаж Главред, фото: pexels

В мире все еще существует много споров о том, как лучше всего заваривать чай. Эксперты Wren Kitchens вместе с Анжелой Пирс, старшим закупщиком чая в Whittard, и Кэти Киппакс, закупщиком чая в Taylors of Harrogate, и определили, почему так много людей в Великобритании делают ошибки при заваривании чая. Об этом сообщает Mirror.

Одной из ключевых ошибок, которую допускают любители чая, является недостаточное время заваривания, причем Анжела утверждает, что существует оптимальное время для обычного черного чая.

"Оставить пакетик чая примерно на 3-5 минут - это ключ к тому, чтобы ваш чай достиг идеальной крепости. Также важно, чтобы температура воды была 100 градусов", - сказала она.

видео дня

Также не стоит оставлять пакетик с чаем на весь процесс заваривания. Чем дольше вы держите его, тем больше вероятность того, что чай станет горьким, поскольку горячая вода вытянет интенсивный вкус.

Анжела также поделилась своим мнением относительно того, что должно быть первым - вода или молоко.

"Я рекомендую сначала наливать воду, а затем добавлять молоко. Этот метод поможет вам получить лучшее из вашей заварки, поскольку вы сможете приготовить чай на свой вкус и крепость, прежде чем добавлять молоко", - указывает эксперт.

Эксперты советуют не бить пакетик чая по стенке чашки и не сжимать его. Первое может привести к разрыву пакетика, что приведет к попаданию чаинок в напиток, а второе - к горечи вкуса чая из-за выделения дубильных кислот.

Кэти советует никогда не разогревать чашку чая в микроволновой печи.

"Не ставьте его в микроволновку! Мой главный совет - не кипятите воду повторно. Каждый раз, когда чайник закипает, уровень кислорода в воде уменьшается. Чай любит свежезакипяченную, хорошо насыщенную кислородом воду, а несвежая вода негативно повлияет на вашу заварку", - резюмировала специалист.

Она также рассказала, что для тех, кто пьет молоко с чаем, стоит выбирать молоко повышенной жирности, поскольку оно усилит вкус и придаст конечному напитку насыщенный и сытный вкус.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

чай зеленый чай
Реклама

Главное за день

Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для Украины

Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для Украины

14:23 Спорт
Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по Константиновке

Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по Константиновке

13:40 Украина
Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненых

Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненых

13:05 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Паскудные для Украины : стали известны главные требования России для окончания войны 5332

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4636

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 4470

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой 2769

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

Последние новости

14:57

Чем обработать стену, чтоб не было плесени: простое и очень хорошее средство

14:32

"Ковбасить" будет от Одессы до Москвы: сейсмолог спрогнозировал землетрясение

14:23

Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для УкраиныФото

14:07

Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках

13:40

Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по КонстантиновкеФото

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
13:37

Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма не перевели в среднюю школу: что случилось

13:14

Прокляли до седьмого колена: молодуха путиниста Петросяна серъезно попала

13:10

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способВидео

13:05

Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненыхФото

Реклама
12:59

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

12:56

Потери армии РФ поражают количеством: военный о ситуации в Часовом Яру

12:51

Начинать стоит уже с августа: как подготовить клубнику к зиме - главные советыВидео

12:29

Дорофеева оказалась на больничной койке

12:27

РФ ударила по супермаркету в Константиновке: первые подробностиФото

12:21

Украина может обменять захваченные районы Курcкой области: в BILD раскрыли детали

12:08

РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами - The Guardian

11:55

Света не будет до 12 часов в сутки: неутешительный прогноз для украинцев

11:49

Еще и соседей будете угощать: как приготовить гору сочнейших котлет из одного куриного филеВидео

11:48

Гороскоп на завтра 10 августа: Козерогам - резкие перемены, Рыбам - обострение проблем

11:47

Путин потирает руки: в Германии выступили против помощи Украине

Реклама
11:13

Удары по территории РФ: сделают ли они Москву более сговорчивой - политологВидео

11:12

Еще одна "народная республика": эксперт объяснил планы РФ по странам Балтии

10:51

"Это минимальная задача Кремля": эксперт назвал цель Путина в Украине до конца 2024 года

10:42

Минус 700 авиабомб: в Генштабе подтвердили удар по аэродрому в Липецке

10:25

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Крысам - сплошная агрессия, Собакам - потери

10:22

Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей: детали от ISW

10:08

"Не налет, а вторжение": к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ — Forbes

10:08

"Кремль чувствует, что его боятся": Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воеватьВидео

10:01

"Отрабатывают": россияне жестко атакуют Максим Галкина

09:36

Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах: когда они пройдут

08:56

"Это постоянный круг": Наталья Могилевская столкнулась с трудностями

08:47

В DeepState впервые показали карту боев в Курской области РФ

08:43

Операция в Курской области: в ISW описали 4 возможных сценария реакции России

08:16

"Чудом не зарезали": путинист Иван Охлобыстин набредил о том, как чуть не погиб

08:00

Неизвестный, но проукраинский: как вице-президент Камалы Харрис поможет Украинемнение

07:47

Атака дронов в РФ: в Липецке пылает аэродром, детонируют боеприпасы, объявлена эвакуация

07:10

Загадка, которая запутает каждого: нужно найти цифру-самозванку

07:07

"Нептуны", дроны и морские БПЛА: оккупанты в Крыму пожаловались на массированную атаку

06:26

Собаку признали бешеной: как в мире отреагировали на события в Курской областимнение

04:45

Пока что Путину ничего не угрожает, он за год еще больше зацементировал систему - ЗолотаревВидео

Реклама
04:00

Бананы будут свежими аж 18 дней: женщина поделилась интересным лайфхаком

03:34

Орбан маневрирует: может ли ЕС и НАТО найти управу на Венгрию - Золотарев

03:10

"Многих военных это задело": политолог объяснил инфантильность Залужного

02:38

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФВидео

02:30

Заплыв мог стать трагическим: из-за чего Зака Эфрона экстренно госпитализировали

02:02

"Чудо-машины", мопеды и велосипеды: военные рассказали, куда исчезли танки РФ

02:00

"Нужно устраивать позорище артистам": путинистка Волочкова пошла против властей РФ

01:33

"Путин увяз на украинском фронте": Золотарев оценил угрозу от РФ для стран БалтииВидео

01:15

Самый жаркий за всю историю наблюдений: ученые поразили заявлением о 2024 году

00:33

Арест Путина: Мексика официально ответила Украине на ее запрос

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять