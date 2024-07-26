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Будет будто из магазина – как почистить мельхиор: моментально убирает любую грязь

Алексей Тесля
26 июля 2024, 21:16
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Можно ли чистить мельхиор уксусом - почему чернеет мельхиор.
сода, мельхиор
Можно ли чистить мельхиор содой / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/cocoparisienne

Наверняка каждому хорошо знакомы столовые приборы, изготовленные из мельхиора. Этот сплав, широко применяемый в промышленности, был создан еще в начале 19-го века и до сих пор пользуется заслуженной популярностью.

Применяется мельхиор в производстве различных столовых приборов, ложек, вилок и ножей. Этот сплав отличается высокой коррозионной стойкостью, поэтому его применяют для изготовления посуды. Однако с чисткой изделий из мельхиора могут возникнуть некоторые затруднения.

Как почистить мельхиор до блеска

Для этого вам понадобится лишь обычная столовая сода.

Порядок действий:

  • в емкость налейте теплую воду;
  • в воде растворите 50 грамм соды в расчете на литр воды;
  • раствор тщательно размешайте и окуните в него потемневшие изделия;
  • тщательно протрите приборы салфеткой или мягкой тряпкой.

Что такое сода

Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Как легко почистить мельхиоровые ложки

Народные методы известны своей простотой и эффективностью.

Порядок действий:

  • в воду добавить шелуху (100 грамм на 1 литр) и довести до кипения;
  • загрязненные приборы поместить в раствор и оставить на открытом огне (внимательно следить, когда приборы очистятся от налета);
  • когда приборы остынут вынуть из раствора и насухо вытереть.

Как быстро почистить мельхиор от черноты

Если возникла необходимость быстрого очищения приборов из мельхиора от темного налета, стоит попробовать приготовить водный раствор. Для этого добавьте в воду обычный нашатырь в соотношении 1:10. Затем в него поместите предметы из мельхиора и оставьте их отмокать на 20-30 минут. Наконец промойте предметы проточной водой, а также тщательно оботрите сухой салфеткой.

Смотрите видео - ошибки при выборе посуды:

Чем почистить мельхиор: народные средства

Наши бабушки и дедушки знали, как быстро очистить приборы из мельхиора. Эти знания могут пригодиться и сейчас.

Для того, чтобы быстро вернуть блеск мельхиору, используйте шелуху от лука и чеснока. Грязные приборы из мельхиора подержите в отваре луковой или чесночной шелухи для придания им первоначального блеска.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

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