'Горячие точки' для микробов: семь мест, которые люди забывают убирать

Уборка может показаться трудной задачей, когда вы не знаете, с чего начать.

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Где нужно всегда убирать / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где скапливается много пыли

Какие места в доме нужно тщательно убирать

Многие хотят начать масштабную уборку в марте, чтобы привести свой дом в порядок после зимней погоды. Но чтобы не забыть об уголках, где нужно убрать, нужен план действий.

Главред решил разобраться, на что нужно обратить внимание во время уборки.

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В каких местах нужно всегда убирать

Ребекка Баддели, руководитель отдела дизайна в JD Williams, назвала несколько советов, которые, по её мнению, могут изменить внешний вид дома без лишних хлопот, пишет The Sun.

Вот где, по её словам, нужно всегда убирать:

Выключатели света. К выключателям света часто прикасаются, но часто забывают о них, когда дело доходит до уборки. Поскольку они являются "горячими точками" для микробов, используйте дезинфицирующую салфетку во время уборки.

К выключателям света часто прикасаются, но часто забывают о них, когда дело доходит до уборки. Поскольку они являются "горячими точками" для микробов, используйте дезинфицирующую салфетку во время уборки. Под мебелью. Легко забыть об уборке под мебелью, но там может накапливаться много пыли. Регулярно передвигайте стулья, диваны и столы, чтобы можно было убрать под ними.

Легко забыть об уборке под мебелью, но там может накапливаться много пыли. Регулярно передвигайте стулья, диваны и столы, чтобы можно было убрать под ними. За туалетом. Несмотря на то, что это труднодоступное место, за унитазом накапливаются бактерии и грязь. Убирайте эту зону по крайней мере раз в неделю.

Слив для кухонной раковины. В канализации могут накапливаться не только частицы пищи, но и бактерии и неприятные запахи. Смешайте пищевую соду с уксусом, чтобы расщепить грязь, а затем вылейте кипяток в канализацию, чтобы очистить её от любых отложений.

В канализации могут накапливаться не только частицы пищи, но и бактерии и неприятные запахи. Смешайте пищевую соду с уксусом, чтобы расщепить грязь, а затем вылейте кипяток в канализацию, чтобы очистить её от любых отложений. Мусорник. Нужно регулярно дезинфицировать мусорник горячей водой с мылом, чтобы предотвратить накопление бактерий и неприятных запахов.

Нужно регулярно дезинфицировать мусорник горячей водой с мылом, чтобы предотвратить накопление бактерий и неприятных запахов. Жалюзи. Пыль очень быстро накапливается на жалюзи. Вытирайте пыль тряпкой из микрофибры или используйте пылесос со щеткой.

Пыль очень быстро накапливается на жалюзи. Вытирайте пыль тряпкой из микрофибры или используйте пылесос со щеткой. Под холодильником. Как и мебель, пространство под холодильником может накапливать пыль и крошки.

Средство для мытья пола / Инфографика: Главред

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