'Горячие точки' для микробов: семь мест, которые люди забывают убирать

Вы узнаете:
- Где скапливается много пыли
- Какие места в доме нужно тщательно убирать
Многие хотят начать масштабную уборку в марте, чтобы привести свой дом в порядок после зимней погоды. Но чтобы не забыть об уголках, где нужно убрать, нужен план действий.
Главред решил разобраться, на что нужно обратить внимание во время уборки.
В каких местах нужно всегда убирать
Ребекка Баддели, руководитель отдела дизайна в JD Williams, назвала несколько советов, которые, по её мнению, могут изменить внешний вид дома без лишних хлопот, пишет The Sun.
Вот где, по её словам, нужно всегда убирать:
- Выключатели света. К выключателям света часто прикасаются, но часто забывают о них, когда дело доходит до уборки. Поскольку они являются "горячими точками" для микробов, используйте дезинфицирующую салфетку во время уборки.
- Под мебелью. Легко забыть об уборке под мебелью, но там может накапливаться много пыли. Регулярно передвигайте стулья, диваны и столы, чтобы можно было убрать под ними.
- За туалетом. Несмотря на то, что это труднодоступное место, за унитазом накапливаются бактерии и грязь. Убирайте эту зону по крайней мере раз в неделю.
- Слив для кухонной раковины. В канализации могут накапливаться не только частицы пищи, но и бактерии и неприятные запахи. Смешайте пищевую соду с уксусом, чтобы расщепить грязь, а затем вылейте кипяток в канализацию, чтобы очистить её от любых отложений.
- Мусорник. Нужно регулярно дезинфицировать мусорник горячей водой с мылом, чтобы предотвратить накопление бактерий и неприятных запахов.
- Жалюзи. Пыль очень быстро накапливается на жалюзи. Вытирайте пыль тряпкой из микрофибры или используйте пылесос со щеткой.
- Под холодильником. Как и мебель, пространство под холодильником может накапливать пыль и крошки.
Читайте также:
- Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать
- Как убрать царапины со стекла: 4 безотказных способа
- Будет сиять чистотой без разводов: как быстро убрать известковый налет в душе
The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред