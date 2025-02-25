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Как убрать царапины со стекла: 4 безотказных способа

Марина Иваненко
25 февраля 2025, 02:01
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Как убрать царапины на стекле в домашних условиях. Зубная паста, пищевая сода, лак для ногтей или аммиак - эффективные методы для разных видов стекла!
Как убрать царапины на стекле
Как убрать царапины на стекле / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что делать, когда поцарапали очки, часы, смартфон или окно
  • Как убрать царапины в домашних условиях

У каждого из нас есть что-то стеклянное - часы, очки, стол, аквариум. Очень часто мы задумываемся над тем, как избавиться от царапин на стекле, чтобы сохранить презентабельный вид вещей.

Стекло - это хрупкий материал, который может пострадать даже от незначительного повреждения. Царапины могут появиться из-за неаккуратного обращения с предметом или случайных ударов.

Перед тем как удалять царапины, нужно определить, с каким стеклом мы имеем дело: толстым или тонким, а также убедиться, что поврежденная поверхность не является пластиковой. Если вы планируете использовать специальные средства для удаления царапин, сначала проверьте их на небольшом участке, который не будет заметен.

Если вы имеете дело с тонким стеклом, например, на часах, очках или смартфонах, стоит действовать осторожно, ведь полировка такого стекла - очень деликатный процесс, а Главред поможет разобраться как это сделать лучше.

Как убрать царапины на стекле с помощью:

Аммиака

На сайте УНИАН отмечается, что удалить царапины на стекле можно с помощью аммиака. Для этого нужно смешать 15 граммов сухого аммиака с пол литра воды. В полученном растворе смочите ватный диск и обрабатывайте стекло, пока царапины не исчезнут. В среднем это занимает не более одной минуты.

Лака для ногтей

Еще один действенный способ - использование лака для ногтей. Лучше всего подойдет прозрачный лак, поскольку он останется незаметным на любом стекле. Сначала поверхность нужно обезжирить, а затем нанести лак на царапину с помощью кисточки. Излишки можно убрать шпателем. После высыхания углубления следует аккуратно заполировать мелкозернистой наждачной бумагой.

Зубной пасты

С помощью зубной пасты можно удалить мелкие царапины на часах, очках или смартфоне. Лучше всего использовать отбеливающую зубную пасту. Сначала протрите стекло влажной мягкой тканью, затем нанесите небольшое количество пасты на ватный диск и полируйте круговыми движениями несколько минут. Остатки пасты уберите влажной тканью или салфеткой.

Пищевой соды

Что делать, если поцарапали стекло на окне? Сода - это универсальное средство для очистки различных поверхностей. Чтобы устранить царапины, смешайте соду с водой в пропорции 1:1 до образования густой пасты. Затем смочите фланелевую салфетку в полученной смеси и полируйте царапины круговыми движениями по часовой стрелке, пока они не исчезнут. После процедуры вымойте стекло чистой водой, а затем средством для мытья стекол.

Полировка и шлифовка поцарапанного стекла авто

Неглубокие повреждения можно убрать с помощьюWD-40. Средство необходимо равномерно распылить по всей поверхности, протереть мягкой тряпкой без ворса или же салфеткой. Нужно подождать пока просохнет. После высыхания мелкие дефекты исчезнут. Такое полировочное средство имеет еще и профилактический эффект: стекло будет меньше пачкаться и не так царапаться.

Зубная паста, в составе которой есть пищевая соль, тоже выступает своеобразным полиролем для мелких царапин. Она скрывает дефект и не наносит новых. Для этого пасту необходимо удалить на салфетку и хорошо обработать поверхность. После полировки остатки смывают.

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