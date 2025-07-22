Всё, что вам нужно, это обычный стакан с водой.

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Как проверить свежесть яйца за 5 секунд: самый быстрый и простой способ / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео на YouTube

Вы узнаете:

Как проверить яйца на свежесть

Как правильно хранить яйца

Перед тем как приготовить яичницу или испечь пирог, стоит убедиться, что яйца, которые вы собираетесь использовать, действительно свежие. Но как это сделать, не разбивая скорлупу?

Главред знает проверенный и быстрый способ, который занимает не больше 5 секунд — и всё, что вам нужно, это обычный стакан с водой.

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Пошаговая инструкция: как проверить яйцо на свежесть

Возьмите прозрачный стакан или банку. Налейте туда холодную воду. Осторожно опустите сырое яйцо в воду.

Результаты "водного теста": что показывает яйцо

Лежит на дне горизонтально — яйцо свежее, его можно смело жарить, варить и использовать в выпечке.

Стоит вертикально или слегка наклонено вверх — яйцо уже не первой свежести, но ещё пригодно к употреблению, особенно после термической обработки.

Всплывает на поверхность — испорченное яйцо, не стоит его использовать даже в тесто — лучше выбросить.

Почему это работает: наука простым языком

С течением времени внутри яйца образуется воздушная камера. Чем яйцо старше, тем больше воздуха проникает внутрь через поры в скорлупе.

Свежее яйцо — плотное и тяжёлое, полностью тонет.

Старое яйцо — содержит больше воздуха, становится легче и всплывает.

Это простое наблюдение помогает понять, стоит ли использовать продукт, не вскрывая его.

Как правильно хранить яйца?

Храните яйца в холодильнике, желательно в упаковке, острым концом вниз — это замедлит процесс старения. Не мойте яйца заранее, иначе можно повредить защитную плёнку на скорлупе.

Маркировка С0 и С1 на упаковке указывает на категорию, но не обязательно на дату — ориентируйтесь по сроку годности и дате упаковки.

Чтобы проверить свежесть яйца, не нужно быть шеф-поваром — достаточно стакана воды и нескольких секунд. Этот простой метод поможет вам избежать пищевого отравления и всегда готовить только из качественных продуктов.

Смотрите видео о том, как определить тухлое яйцо:

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