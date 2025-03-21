Забудьте о разрывах: бабушкин лайфхак, как оторвать идеальный кусок фольги

Простой лайфхак поможет справиться с непослушной фольгой.

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Как сделать фольгу послушной за считанные секунды / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как избежать неправильного разрыва фольги

Как сделать фольгу послушной за считанные секунды

Фольга - вещь, которая есть на каждой кухне, но иногда она может быть источником большого разочарования. Представьте ситуацию: вы берете рулон фольги, чтобы быстро застелить противень перед приготовлением, но вместо аккуратного листа получаете запутанный клубок, который разрывается на короткие полоски. Фольга упорно прилипает сама к себе, а попытки исправить ситуацию только усугубляют ее. Некоторые настолько теряют терпение, что просто выбрасывают рулон и покупают новый.

Главред узнал, как избежать неправильного разрыва фольги.

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Впрочем, Натали - мама из США, которая делится своими лайфхаками в Instagram - имеет простой, но эффективный трюк, который может избавить вас от этой неприятности. Она узнала этот метод от своей бабушки и теперь уверяет, что этот "кухонный лайфхак" позволит вам сэкономить деньги на покупке новой фольги, пишет Daily Express.

Итак, если вы столкнулись с проблемой разрывов и слипания фольги, оторвите небольшой кусок фольги и сверните его в плотный шарик. Затем потрите этим шариком по краю рулона, где фольга распалась на части. Тереть нужно до тех пор, пока мелкие кусочки не отпадут, а останется одна длинная и ровная полоса. Теперь просто потяните - и вы получите ровный лист фольги.

Этот лайфхак быстро набрал популярность среди пользователей социальных сетей. Один из них написал: "Я делаю это сейчас, и это действительно работает!" Другой комментатор восторженно отметил: "Ого, какая умная идея!" А еще один добавил: "Полезный лайфхак!"

Но это еще не все. Натали также поделилась еще одним интересным способом использования фольги, который может пригодиться, если вы хотите быстро приготовить тост. Она продемонстрировала этот трюк в коротком видео: положила немного сыра между двумя кусочками хлеба, сжала их, завернула в фольгу, а затем несколько раз провела горячим утюгом по каждой стороне фольги. Результат - румяный, хрустящий сырный тост, готовый к употреблению.

Смотрите видео лайфхака Натали:

Натали подытожила этот метод словами: "Это невероятно! Этот метод работает!" И, судя по реакциям, ее аудитория полностью с ней соглашается.

Фольга - не просто защита во время выпекания или упаковка для продуктов. Она может быть незаменимым инструментом для быстрых решений на кухне. Поэтому в следующий раз, когда ваша фольга решит вам "насолить", просто вспомните этот лайфхак Натали.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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