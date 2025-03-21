Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Забудьте о разрывах: бабушкин лайфхак, как оторвать идеальный кусок фольги

Руслана Заклинская
21 марта 2025, 15:07
271
Простой лайфхак поможет справиться с непослушной фольгой.
Забудьте о разрывах: бабушкин лайфхак, как оторвать идеальный кусок фольги
Как сделать фольгу послушной за считанные секунды / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как избежать неправильного разрыва фольги
  • Как сделать фольгу послушной за считанные секунды

Фольга - вещь, которая есть на каждой кухне, но иногда она может быть источником большого разочарования. Представьте ситуацию: вы берете рулон фольги, чтобы быстро застелить противень перед приготовлением, но вместо аккуратного листа получаете запутанный клубок, который разрывается на короткие полоски. Фольга упорно прилипает сама к себе, а попытки исправить ситуацию только усугубляют ее. Некоторые настолько теряют терпение, что просто выбрасывают рулон и покупают новый.

Главред узнал, как избежать неправильного разрыва фольги.

видео дня

Впрочем, Натали - мама из США, которая делится своими лайфхаками в Instagram - имеет простой, но эффективный трюк, который может избавить вас от этой неприятности. Она узнала этот метод от своей бабушки и теперь уверяет, что этот "кухонный лайфхак" позволит вам сэкономить деньги на покупке новой фольги, пишет Daily Express.

Итак, если вы столкнулись с проблемой разрывов и слипания фольги, оторвите небольшой кусок фольги и сверните его в плотный шарик. Затем потрите этим шариком по краю рулона, где фольга распалась на части. Тереть нужно до тех пор, пока мелкие кусочки не отпадут, а останется одна длинная и ровная полоса. Теперь просто потяните - и вы получите ровный лист фольги.

Этот лайфхак быстро набрал популярность среди пользователей социальных сетей. Один из них написал: "Я делаю это сейчас, и это действительно работает!" Другой комментатор восторженно отметил: "Ого, какая умная идея!" А еще один добавил: "Полезный лайфхак!"

Но это еще не все. Натали также поделилась еще одним интересным способом использования фольги, который может пригодиться, если вы хотите быстро приготовить тост. Она продемонстрировала этот трюк в коротком видео: положила немного сыра между двумя кусочками хлеба, сжала их, завернула в фольгу, а затем несколько раз провела горячим утюгом по каждой стороне фольги. Результат - румяный, хрустящий сырный тост, готовый к употреблению.

Смотрите видео лайфхака Натали:

Натали подытожила этот метод словами: "Это невероятно! Этот метод работает!" И, судя по реакциям, ее аудитория полностью с ней соглашается.

Фольга - не просто защита во время выпекания или упаковка для продуктов. Она может быть незаменимым инструментом для быстрых решений на кухне. Поэтому в следующий раз, когда ваша фольга решит вам "насолить", просто вспомните этот лайфхак Натали.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак фольга
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
О чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии: в МИДе четко ответили

О чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии: в МИДе четко ответили

16:14Мир
Необходимо больше ПВО: аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов Украины

Необходимо больше ПВО: аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов Украины

13:39Фронт
Дожди будут лить в нескольких областях: в Украине резко изменится погода

Дожди будут лить в нескольких областях: в Украине резко изменится погода

13:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотом

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотом

Откуда берутся мыши в доме: раскрыт секрет, как быстро и навсегда от них избавиться

Откуда берутся мыши в доме: раскрыт секрет, как быстро и навсегда от них избавиться

Последние новости

16:17

Лук будет размером с кулак: как сажать, чтобы получить крупные головки

16:14

О чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии: в МИДе четко ответили

16:13

Есть дома у каждого: чем смазать дверные петли, чтобы забыть про скрип

15:39

Март 2025 изменит жизнь двух знаков зодиака: кто закрутит невероятный роман

15:28

Дочь Киркорова небычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видеоВидео

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
15:19

Мощное пополнение авиации: Швеция прокомментировала передачу Украине самолетов

15:07

Забудьте о разрывах: бабушкин лайфхак, как оторвать идеальный кусок фольгиВидео

14:45

Украина и ЕС могут вместе достигнуть ядерного паритета с РФ – КостенкоВидео

14:40

Уже на 12% дороже: известный овощ в Украине побил новый рекорд в цене

Реклама
14:39

Принц Уильям встретился с украинскими детьми

14:36

Садоводы призвали использовать один предмет одежды, чтобы улучшить рост растений

14:12

Гороскоп на завтра 22 марта: Рыбам - прибыль, Львам - радостная новость

13:48

Вот, почему вазон не цветет и опадает: главная ошибка в уходе за орхидеей

13:39

Необходимо больше ПВО: аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов Украины

13:25

Дожди будут лить в нескольких областях: в Украине резко изменится погода

13:01

"РФ начнет угасать": как Европа может закончить войну в Украине одним решением

13:01

"Собираешь себя по частям": Настя Каменских высказалась о конце любви и боли

12:53

ВСУ нашли способ сбивать прицелы КАБов РФ: в Bild узнали о новой разработке

12:42

РФ не будет нападать: Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС

12:35

Киркоров в слезах: в России хоронят отца-путиниста БедросаВидео

Реклама
12:32

Какая самая худшая поза для сна: постоянно будут болеть шея и спина

12:19

Нашли на обочине дороги: что произошло с украинской моделью в Дубае

11:55

Продукты в Украине дорожают "на глазах": прогноз НБУ, когда цены пойдут вниз

11:54

РФ массированно била по Украине сотнями БПЛА: в ВСУ назвали, где были "прилеты"Видео

11:37

Макрон рассматривает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину - СМИ

11:35

Где спрятана спичка: только "гений головоломок" догадается за 5 секунд

11:05

ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

11:04

Китайский гороскоп на завтра 22 марта: Собакам - разочарование, Лошадям - сожаления

10:59

Разработка Украиной ядерного оружия: Костенко назвал главное условиеВидео

10:55

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

10:37

Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

10:25

Слава Демин обматерил известную актрису во время интервью - что случилось

09:58

Угроза наступления РФ на двух направлениях: прогноз генерала ВСУ

09:56

США хотят взять украинские АЭС под свой контроль: в FT выяснили детали

09:41

Почему на Пасху бьются яйцами: происхождение традиции удивит всехВидео

09:38

ВСУ "испепеляют" российские авиабазы: в Forbes раскрыли успех ударов

09:20

Потап завернулся в украинский флаг и сделал громкое заявление

08:42

РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: пострадали 6 человек, среди них - ребенокФотоВидео

08:26

РФ обвинила Украину в обстреле станции "Суджа": в Генштабе остро ответили

08:10

Путин и Трамп противостоят друг другумнение

Реклама
07:48

Канье Уэст напал на детей Бейонсе и Джей Зи: пара планирует мстить

07:43

"Нет возможности петь": Ирина Билык сообщила о серьезной болезни

07:40

ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

07:00

Герцогиня в юности: Меган Маркл поделилась своим редким фото

06:51

Инфраструктура в огне: РФ атаковала пригород Одессы дронами, пострадали детиФотоВидео

06:30

Трансгендерная дочь Илона Маска сделала громкое заявление про семью

06:10

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося в лесу кота за 7 секунд

06:10

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотоммнение

05:55

Сладости из СССР, которые стоили несколько копеек: легендарный рецепт десерта

05:30

Сад на подоконнике: как вырастить голубику из ягодки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять