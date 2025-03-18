Известковый налет исчезнет раз и навсегда: чем нужно обработать унитаз

Известковый налет на сантехнике и бытовых приборах может стать проблемой, но эксперт по клинингу Джен поделилась эффективным способом его удаления.

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Как избавиться от пятен на унитазе - уборщица поделилась секретом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

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Как отмыть налет в туалете

Что растворяет известковый налет

Известковый налет - распространенная проблема, особенно в регионах с жесткой водой. Он оседает на чайниках, стиральных машинах, душевых кабинах и унитазах, со временем вызывая неприятное обесцвечивание фарфоровых поверхностей. Эксперт по клинингу и уборщица Джен Нидем поделилась своими лучшими советами для борьбы с этой проблемой, сообщает Express.

Главред выяснил, как вывести камень из унитаза.

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Можно ли использовать пемзу для чистки унитаза - как пользоваться пемзой для унитаза

Хотя многие используют смесь белого уксуса и соды, Джен считает, что самым эффективным средством против известкового налета является пемза.

"Удалите воду со дна унитаза, вытолкнув ее с помощью щетки для унитаза. Затем осторожно пройдитесь пемзой по следам, и она идеально пройдет сквозь них", - советует она.

Джен отмечает, что благодаря своей пористой структуре пемза эффективно удаляет известковый налет в туалете.

После очистки эксперт по уборке советует использовать специальное средство для ежедневного ухода, чтобы предотвратить повторное образование налета.

По ее словам, гель для унитаза является отличным вариантом для регулярного применения после удаления накипи, поскольку его ежедневное использование помогает контролировать накопление известкового налета.

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