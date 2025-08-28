Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

Вы узнаете:
- Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году
- Какой штраф можно получить из-за лома
Практически в каждом доме могут найтись старые изделия из металла, которыми никто не пользуется. Их можно выбросить или немного на них заработать, сдав на лом. Однако продать можно далеко не все, а иногда "любителей легких денег" вообще могут привлечь к ответственности.
О том, что в Украине запрещено сдавать на металлолом и какой штраф могут получить нарушители, рассказали на сайте Великосевериновского сельского совета.
Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году
Закон Украины "О металлоломе" определяет, что лом - это изделия или их части, которые потеряли свое назначение и не могут быть использованы по прямому функционалу, но содержат черные или цветные металлы.
Чтобы заниматься заготовкой, обработкой или переработкой лома, предприятие должно получить лицензию. Принимать бытовой лом у граждан можно только после предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и оформления акта приемки с указанием личных данных и описания металла.
Однако на практике правила часто нарушаются. Во многих населенных пунктах работают нелегальные пункты приема, а также "скупщики" на собственных авто. Это приводит к обвешиванию клиентов, мошенничеству и даже кражам.
Иногда на прием сдают крышки канализационных люков, ограждения, кабели, элементы ЛЭП, а иногда даже кресты с кладбищ, что наносит значительный ущерб общинам и коммунальным службам.
Какой штраф можно получить из-за лома
Закон предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение правил работы с ломом:
Деятельность без лицензии или регистрации - уголовная ответственность (ст. 213 УКУ).
Прием промышленного лома у физлиц - штраф 8 500-17 000 грн, повторное нарушение - до 51 000 грн с конфискацией.
Незаконные операции или предоставление помещений для нелегальных пунктов - штраф 25 500-34 000 грн, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 1 года. Повторное нарушение - штраф до 68 000 грн или тюрьма до 3 лет.
Кроме этого, если металл добыт преступным путем (кражи, повреждение имущества, коммуникаций, трубопроводов и т.д.), виновные будут нести ответственность по статьям Уголовного кодекса. Приемщики, которые берут очевидно краденые вещи, могут стать соучастниками преступления.
Украинцев предупреждают, что хищение и порча имущества энергетических, коммунальных и транспортных объектов - это серьезное преступление с реальными сроками наказания.
