Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

Закон предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение правил работы с ломом.

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году

Практически в каждом доме могут найтись старые изделия из металла, которыми никто не пользуется. Их можно выбросить или немного на них заработать, сдав на лом. Однако продать можно далеко не все, а иногда "любителей легких денег" вообще могут привлечь к ответственности.

О том, что в Украине запрещено сдавать на металлолом и какой штраф могут получить нарушители, рассказали на сайте Великосевериновского сельского совета.

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году

Закон Украины "О металлоломе" определяет, что лом - это изделия или их части, которые потеряли свое назначение и не могут быть использованы по прямому функционалу, но содержат черные или цветные металлы.

Чтобы заниматься заготовкой, обработкой или переработкой лома, предприятие должно получить лицензию. Принимать бытовой лом у граждан можно только после предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и оформления акта приемки с указанием личных данных и описания металла.

Однако на практике правила часто нарушаются. Во многих населенных пунктах работают нелегальные пункты приема, а также "скупщики" на собственных авто. Это приводит к обвешиванию клиентов, мошенничеству и даже кражам.

Иногда на прием сдают крышки канализационных люков, ограждения, кабели, элементы ЛЭП, а иногда даже кресты с кладбищ, что наносит значительный ущерб общинам и коммунальным службам.

Какой штраф можно получить из-за лома

Закон предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение правил работы с ломом:

Деятельность без лицензии или регистрации - уголовная ответственность (ст. 213 УКУ).

Прием промышленного лома у физлиц - штраф 8 500-17 000 грн, повторное нарушение - до 51 000 грн с конфискацией.

Незаконные операции или предоставление помещений для нелегальных пунктов - штраф 25 500-34 000 грн, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 1 года. Повторное нарушение - штраф до 68 000 грн или тюрьма до 3 лет.

Кроме этого, если металл добыт преступным путем (кражи, повреждение имущества, коммуникаций, трубопроводов и т.д.), виновные будут нести ответственность по статьям Уголовного кодекса. Приемщики, которые берут очевидно краденые вещи, могут стать соучастниками преступления.

Украинцев предупреждают, что хищение и порча имущества энергетических, коммунальных и транспортных объектов - это серьезное преступление с реальными сроками наказания.

